Diputados rechazan proyecto que refrenda crédito al JICA; recién podrán tratarlo, otra vez, en la nueva legislatura

En medio de golpes, empujones y jaloneos, la Cámara de Diputados aprobó la pasada semana un crédito por $us 176 millones de CAF para la construcción de carreteras de doble vía en Cochabamba. Pero, hay dudas sobre la legalidad del proyecto y la norma aún no pasó al Senado.



Fonplata aprobó dos préstamos por un total de $us 123,3; otros tres del BID por $us 314 millones; el Banco Mundial con $us 125 millones; CAF con $us 176 millones y, finalmente, la agencia japonesa Jica que acordó ¥ 15.000 millones, unos $us 100 millones.



El endeudamiento fue acordado entre el Gobierno y las instituciones multilaterales hace más de un año para proyectos de infraestructura —carreteras y tendidos eléctricos para el suministro de energía— pero también para apoyo presupuestario.