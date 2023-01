Diputados rechazan su expulsión de filas del MAS porque “no cumple el debido proceso”

Seis legisladores fueron expulsados de filas del MAS, en un ampliado departamental en Cochabamba. Los afectados rechazaron la decisión, por considerar que no se respetó el debido proceso y porque gozan del apoyo de sus bases.

“Manifestarles que no existe ninguna expulsión, no existe, porque no hay un debido proceso y en segundo lugar somos autoridades electas con todo el respaldo orgánico, político e ideológico”, afirmó Gómez en una conferencia de prensa.