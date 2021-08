Diputados suspenden entrevista con Áñez por desmanes en la cárcel de Miraflores

Escucha esta nota aquí

Dos diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS) y Pamela Alurralde (CC), suspendieron la visita que tenían programada para esta tarde a la expresidenta Jeanine Áñez debido a los enfrentamiento que se produjeron alrededor del penal de Miraflores entre las personas que solicitan que la mandataria se defienda en libertad y grupos de choque del MAS.





“Se ha decidido no ingresar por las condiciones (protestas) en el penal. Había una marcha de representantes de plataformas ciudadanas, con la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y también estaban los grupos del MAS. Cuando llegué a la puerta principal hubo intentos de agresión hacia mi persona, entonces con el diputado presidente (de la comisión de DDHH) Juan José Jáuregui decidimos no ingresar para precautelar nuestra seguridad y no polarizar los enfrentamientos”, dijo la diputada Alurralde sobre este acto de fiscalización truncado.





Hace una semana, la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados decidió realizar una visita de fiscalización al penal de Miraflores y estaba pactada para este miércoles. El objetivo era revisar la situación de la expresidenta dentro del penal de Miraflores y también recabar información sobre el estado de salud de Áñez. Mañana a las 09:00 se citaron los dos legisladores para este acto de fiscalización.





La suspensión del ingreso al penal también se debió a la protesta interna que mantiene un grupo de reclusas que exigen igualdad de condiciones en el encierro, con relación a Jeanine Áñez. Esta mañana hubo una reunión de la dirección de Régimen Penitenciario con este grupo, pero no se conoció los acuerdos a los que arribaron.





Según la explicación de la diputada, el objetivo de la visita es para despejar las especulaciones que están surgiendo sobre el estado de salud de la exmandataria y verificar las condiciones de su encierro





El pedido de la comisión legislativa está dirigido, también, al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para que esté presente en la reunión que sostengan con la exmandataria, su familia y sus abogados, a quienes debían contactar esta tarde.





El suministro de los medicamentos es la preocupación de la diputada Alurralde, quien explicó que también requerirán todos los informes de los médicos que están atendiendo a la exmandataria desde que llegó a este penal en marzo de este año.





Jeanine Áñez se encuentra con detención preventiva desde el pasado 14 de marzo, acusada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Lea también PAÍS Fiscal General del Estado dice que una comisión de fiscales definirá los pedidos de libertad en favor de Áñez En La Paz, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros activistas convocaron a una marcha exigiendo un debido proceso y libertad condicional para Añez, pero la Fiscalía en ese departamento aún no se pronunció