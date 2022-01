Director de Salud dice que grupos antivacunas marchan “a favor de la muerte” y los llama “sinvergüenzas”

Escucha esta nota aquí

Max Enríquez, director del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud, condenó este martes las marchas que protagonizan grupos antivacunas en diferentes regiones del país.

La autoridad lamentó la desinformación de las personas que rechazan que el certificado sea un requisito obligatorio y recalcó que la aplicación de los inyectables ayuda a tener mejores condiciones para enfrentar la cuarta ola de contagios.

“Ellos marchan a favor de la muerte, son los expositores de la muerte, sinvergüenzas ellos, porque si el barbijo no protege, si no sirve, si no existe el Covid-19, por qué andan con barbijo, marchan con barbijo, de qué se protegen si el virus no mata, no sean sinvergüenzas, marchan a favor de la muerte”, dijo el personero.

Afirmó que el objetivo es garantizar el acceso a las vacunas, en primera dosis, segunda o refuerzo, antes de pensar en una cuarta inyección como se realiza en Chile. “Se tendrá que analizar técnicamente la disponibilidad”, indicó.

Destacó que, a casi un año de comenzar con la inmunización, no existen reportes de personas que hayan perdido la vida producto del componente. “Hemos superado las 10.5 millones de dosis, hay quienes han recibido dos y hasta tres dosis, y no hemos encontrado a ninguna persona que muriera por la vacuna”, dijo.

Asimismo, Enríquez admitió una reducción en la aplicación de dosis, después que se postergara la solicitud del carnet de vacunación, hasta el 27 de enero. “Nosotros notamos que hay un descenso en la vacunación, estábamos en promedios de 140.000, ayer hemos vacunado 104.000, hay un descenso de casi 30.000 personas, pero sigue siendo aceptable, la gente está motivada para poder cuidar su salud, su entorno familiar”, señaló a radio Fides.