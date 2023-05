Director de Vías Bolivia dice que lo destituyeron por ser 'evista'

“Siempre leales, traidores nunca , ¿por qué nos están desvinculando?, ¿por qué nos están sacando de nuestro Gobierno? pareciera un golpe interno , pero no importa, nos están sacando por ser 'evistas' (se saca la gorra y muestra la imagen de Evo Morales). Nosotros no somos traidores, siempre leales y vamos a seguir con ese principio”, expresó Zurita en su conferencia de despedida.

“Algo más me estaba olvidando, yo soy el comandante de los guerreros azules y vamos a cumplir, vamos a continuar con la lucha, a defender a nuestro presidente, defender el proceso de cambio, defender la revolución democrática y cultural. Ese es el objetivo de los guerreros azules desde donde estemos”, arengó luego Zurita.

Zurita dijo que él formó este grupo, aunque no quiso referirse a las declaraciones del ministro Montaño sobre los “guerreros”. Los propios funcionarios revelaron que los guerreros azules son los funcionarios de Vías Bolivia y por esa razón se ven en todo el país, porque Vías tiene personal en todos los departamentos.

“Ya me he manifestado, no puedo decir nada más, hemos cumplido con nuestras actividades. Como servidor público hemos trabajado todo lo que se puede”, dijo Zurita cuando los periodistas le pidieron precisar si este era un mensaje para el Gobierno y si habrá otras desvinculaciones de funcionarios ligados a Evo Morales.