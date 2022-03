Director del INE lamenta "doble discurso" del rector de la Uagrm sobre el Censo de Población

Escucha esta nota aquí

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que el financiamiento del Censo 2022 programado para el mes de noviembre de este año está garantizado y que Bs 181 millones ya se encuentran en las cuentas del INE, listos para ser utilizados.

Indicó que la socialización del Censo en Santa Cruz, el jueves pasado, era abierta así que la Alcaldía y la Gobernación no necesitaban ninguna invitación para participar. Además, lamentó el "doble discurso" del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

El director manifestó que el jueves se inició la sensibilización del Censo en Santa Cruz, y el viernes se continuó en Tarija. Destacó que la etapa de planificación tiene un avance superior al 90%, y especificó que el INE ya desarrolló la parte metodológica, el software que fue certificado con casi el 100% de seguridad y manifestó que la boleta censal ya está terminada. “Todos los trabajos son supervisados por una comisión de alto nivel internacional. Naciones Unidas, la Cepal, el BID y Fonplata, entre otros, ya revisaron la boleta, nos dieron sus observaciones y de la misma forma analizan cada paso”.

EL DEBER informó que la Uagrm fue la única institución cruceña que forma parte de la Comisión Impulsora del Censo que estuvo presente en la actividad del jueves. Para la reunión informativa no fueron convocados los representantes de la Alcaldía, ni de la Gobernación, ni del Comité pro Santa Cruz, tampoco las juntas vecinales ni las federaciones de profesionales. Estuvo un sector de la Cidob.

El evento, realizado en instalaciones de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), se desarrolló el mismo día en que vencía el plazo establecido por la Comisión Impulsora del Censo para que las instancias gubernamentales se reunieran con el rector de la Uagrm y representante de la Comisión, Vicente Cuéllar, para que presentara el programa y los avances de la Ruta Crítica.

El director del INE criticó esta publicación, aunque admitió que no se hizo llegar ninguna invitación a la Alcaldía ni a la Gobernación, “porque era un evento abierto, no requerían ninguna convocatoria, podían participar, otra cosa es que no fueron”. Sin embargo, señaló también que él no pudo estar presente por motivos de salud.

El rector de la Universidad dejó un cuestionario con nueve preguntas relacionadas al proceso censal para que las mismas sean respondidas por el director del INE.

“La información que se ha difundido es muy superficial para mostrar a la ciudadanía cuál es el proceso para llegar al 16 de noviembre. Hemos pedido (a Humberto Arandia) una información completa acerca de las etapas (del censo) que ha concluido, cuántas son las que están en curso y cuáles son las que vienen. Esperamos que las mismas sean respondidas en forma escrita”, declaró a este medio el rector Cuéllar.

Arandia, en la entrevista con medios estatales de este domingo, respondió que sostuvo una conversación telefónica con el rector Cuéllar. “Nos felicitó por el contenido técnico y otros aspectos relacionados con la amplitud del trabajo que estamos realizando. Luego, con un doble discurso, indicó que las explicaciones fueron superfluas. El objetivo es solamente politizar el proceso”, expresó.

Sobre la posición de los cívicos cruceños, indicó que esta debe basarse en el marco de la verdad. “Hace dos semanas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, se presentó en el INE diciendo que yo no lo quise recibir. Pero, día antes se le envió una carta en la que nos disculpamos, temas de agenda nos impedía atenderlo, pero que lo haríamos en otro momento, con mucho gusto”.

El director invitó a que todas las entidades cívicas y departamentales a que participen de la socialización; sin embargo, remarcó que desde lo político la realización del Censo es una atribución privativa del nivel central del Estado. La Ley 1405 establece que la única instancia que puede organizar el censo, es el INE. “Por eso les pedimos a los movimientos políticos que respeten las normas”, recalcó.

Manifestó que el censo es la tarea más titánica que puede llevar adelante un país. Este año prevemos la movilización de 315 mil personas. “Capacitar a todos ellos, requiere una inmensa logística. Pero los materiales ya están listos. El costo será muy similar al de 2012, el financiamiento está garantizado. Ya contamos como con 181 millones de bolivianos en nuestras cuentas”, reseñó.