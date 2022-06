Directora de la AJAM señala que se divorció de Max Mendoza en 2005 y lamenta el “ataque mediático” en su contra

Escucha esta nota aquí

Carmen López, recién posesionada como nueva directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), admitió que sostuvo una relación sentimental con el dirigente universitario Max Mendoza, hoy detenido por usurpación de funciones y conducta antieconómica. Sin embargo, aclaró que se divorciaron en 2005.

En conferencia de prensa, la profesional lamentó el “ataque mediático” en su contra y aseguró que su capacidad profesional demostrará que llega a ocupar ese cargo por méritos y no por algún parentesco.

“Soy atacada mediáticamente respecto a un tema que es específicamente vida privada, la única aclaración que yo debo hacer es que hace más de 20 años me he divorciado de este señor, Max Mendoza, y esta es la prueba, desde 2005 yo no tengo más vínculo con ese señor, creo que esa es suficiente aclaración”, dijo en conferencia de prensa.

Desde el jueves comienzan a circular en redes sociales documentos sobre la relación entre López y Mendoza, que ahora cumple detención preventiva de seis meses, “por haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”.

“He sido posesionada por mi trayectoria profesional, tengo experiencia en el área minera desde hace muchos años, y es lo que quiero, responder a la altura del cargo”, recalcó la mujer, que comprometió acciones inmediatas contra la minería ilegal.

Enfatizó que se siente “muy triste por el tema mediático, un ataque a una mujer que asume un cargo importante, pero es el ataque a una mujer que se va a fortalecer y sacará adelante a esta institución” y solicitó que la “evalúen y fiscalicen mi trabajo”, garantizando que será “implacable” en las áreas que le corresponden a esa institución.