Dirigencia de los gremiales se acerca al Gobierno y anticipa una pronta solución al conflicto

Habría una solución hasta el lunes. La dirigencia nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia comenzó el miércoles por la tarde un diálogo con un integrante del Gabinete de ministros del presidente Luis Arce y hubo avances, por lo que se anticipa que en las próximas horas se podría llegar a un acuerdo.

Francisco Figueroa, representante máximo del sector, reveló el acercamiento, sin mencionar la autoridad con la que se contactaron. Confirmó que se habla de la modificación de la Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo”.

“Lo que sí estamos tratando de ver, no voy a negar que estamos hablando con alguien, no digo quién del Gobierno, no lo voy a decir públicamente, porque todavía no hemos llegado a acuerdos, pero lo importante es que cuando se dialoga, se analizan las cosas, hablando se comprende la gente (…) Estamos buscando un acercamiento, no vamos a negar, hay gente en el Gobierno que sí nos está atendiendo, pero mientras no lleguemos a acuerdos no voy a decir nada”, informó el dirigente.

Para esta tarde se espera que exista una nueva reunión, otra mañana y posiblemente se suscriba un convenio entre el fin de semana o el inicio de la próxima. El tema pasa por un encuentro con el primer mandatario, quien tendría la última palabra sobre lo que le sucederá a la controvertida norma.

“Creo que nos han escuchado, probablemente entre mañana (viernes), el sábado u hoy tengamos ya una definición, pero mientras no esté en nuestras manos, no podemos adelantar. Hay la predisposición para llegar a un acuerdo más adelante, pasa por ahí, la letra muerta se puede cambiar, puede haber una solución pacífica, ver si se anula todo, la mitad o una parte, pero es demostrando en una mesa de trabajo, demostrando cómo se puede hacer”, agregó en entrevista con el programa ‘De Nueve a Doce’ de radio Compañera.

La Ley es el motivo principal que ocasionó el paro multisectorial que cumple su cuarta jornada, aunque, tras los hechos de violencia de pasadas horas, surgieron otras reivindicaciones, como la reposición de los dos tercios en el Legislativo o la dimisión de autoridades locales.

“Estoy seguro que va a avanzar, estamos a la espera de una reunión superior, porque la ley está en manos del presidente, ya no de la Asamblea. En los próximos días podríamos tener los resultados, estoy seguro de eso (…) El diálogo viene con alguien del Gabinete, recién comenzó ayer, esta tarde nos volveremos a reunir, lo haremos también el viernes y esperemos que hasta el lunes tengamos una solución”, detalló.

Figueroa mencionó que el principal problema surge por el numeral nueve de la norma, que menciona al sector informal como espacio en el que crece el lavado de dinero. Asimismo, rechazó que el presidente convoque a sus bases a salir a defender a su Gobierno, como lo dijo ayer, en encuentro con campesinos de La Paz.

“No es la única vez que el presidente ha anunciado que otra gente venga y nos ataque, eso no es correcto, el Gobierno debe buscar la pacificación, es Gobierno de todos, tanto de los grupos sociales que ellos manejan como los grupos sociales como nosotros, como los choferes, los que estamos protestando”, agregó Figueroa.

Ante la difusión de la noticia, el representante, que visita por primera vez los puntos de bloqueo en Santa Cruz, negó ante otros medios de comunicación sus propias palabras y aseguró que se cumplirá un quinto día de paro y hasta se podrían radicalizar las medidas de presión. Confirmó llamadas, aunque se apuró en decir que no hay nada concreto.