Dirigencia del MAS inicia ampliado “urgente” para evaluar problemas internos; no asiste ninguna autoridad de Gobierno

El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició este jueves su ampliado “urgente” para evaluar los problemas internos que enfrenta . El encuentro tiene lugar en la sede de la Federación del Trópico de Cochabamba y cuenta con la participación de dirigentes de organizaciones sociales, legisladores y no asiste ninguna autoridad del Gobierno nacional.

Dentro de su discurso, Morales destacó la presencia de diputados y senadores del MAS, como Andrónico Rodríguez, titular del Senado. También mencionó que, pese a no estar convocados, también acuden dirigentes de la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), interculturales, Conamaq y Cidob.

“Problemas internos no es que no teníamos, siempre ha habido, cómo no habría, si el MAS es el movimiento político más grande de toda la historia, se presentan, se van a presentar, cuántos problemas más habrá todavía”, remarcó el jefe del MAS.