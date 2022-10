Dirigente afín al MAS llama “mediocres” y “sin dignidad” a periodistas en Santa Cruz

Las declaraciones del dirigente de San Julián están registradas en la transmisión del canal estatal. Tejerina señaló que “aunque sigan gritando hora por allá (por lo extensa de su intervención), ya sabemos que son parte de los mediocres, que no pueden tener su propio canal , por eso andan de empleaus”.

Tejerina calificó “lamentable” que, a su juicio, la prensa no transmita en vivo las intervenciones de los representantes indígenas. “Yo también soy profesional, pero cuando salí profesional juré cumplir con mi servicio, que era para la sociedad, y para todos por igual, no para unos sí, y para otros no, cambiando y tergiversando los titulares”, acusó.