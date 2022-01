Dirigente antivacuna se aplicó la dosis de Johnson & Johnson el 12 de septiembre

Escucha esta nota aquí

El dirigente del magisterio rural de la ciudad de El Alto, Rudy Callisaya, quien promueve un movimiento antivacunas y en contra de los decretos supremos 4641 y 4640, fue inmunizado con la vacuna anticovid Janssen, de Johnson & Johnson, hace cuatro meses.

Según el sistema de generación de carnets de la aplicación Unidos Contra el Covid-19, el dirigente rural se vacunó contra el coronavirus de manera voluntaria hace cuatro meses. En el sistema se lo tiene registrado con una inmunización del 12 de septiembre de 2021.

Sin embargo, ahora Callisaya dirige un movimiento contra la inmunización frente la cuarta ola de esta pandemia. Además, exigió la abrogación de las normas que instituyen la obligatoriedad del carnet de vacunación.

“Estamos dando contadas horas para que el Gobierno de manera inmediata abrogue los decretos supremos 4641 y 4640. Además, se ha propuesto la renuncia del Ministro”, manifestó el dirigente el 5 de enero a los medios de difusión.

Asimismo, Callisaya dijo que no se había inmunizado y apoyaba la medicina tradicional porque consideraba que la vacuna era una experimentación, indica el reporte de ABI.

“Nosotros obviamente cumplimos con las condiciones, particularmente voy a ser honesto, no me he vacunado. Estamos con la posición firme de apoyar la medicina tradicional (…) Los padres de familia están preocupados, porque la vacuna es una experimentación en nuestras niñas y niños”, acotó entonces.