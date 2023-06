Dirigente campesino niega haber recibido coima; admite que el Gobierno le dio plata

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ever Rojas, negó haber recibido en su oficina $us 10.000 y Bs 30.000, producto de las coimas, del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz y de su asistente convertida en denunciante, Claudia Cortez. Pero, admitió que sí recibió dinero del Gobierno, específicamente de los ministerios de la Presidencia, Obras Públicas y, efectivamente, del de Medio Ambiente y Aguas para financiar pasajes y organizar congresos de su sector durante momentos de convulsión en Santa Cruz.

En una declaración ampliatoria de ocho horas, realizada esta semana, Claudia Cortez señaló que ella y el exministro Cruz acudieron a la oficina del dirigente Rojas, ubicada en el barrio paceño de Miraflores, y le entregaron $us 10.000 y Bs 30.000 en efectivo.

Cruz está encarcelado en San Pedro, porque Cortez denunció que montó un esquema de cobro de coimas en el ministerio para adjudicar obras públicas a empresas.

Este medio conversó ayer con el ejecutivo de los campesinos. “A esa señora Claudia no la conozco. Quiero decirle y que quede bien claro que ni ella ni el exministro Santos (Cruz) nunca han venido a mi oficina a pagarme el dinero que señala. Yo no entiendo por qué me acusan y me meten en este baile”, aseguró Rojas.

Consideró que “ella está buscando salir libre victimizándose. Lo que me pregunto, no entiendo, ¿por qué conmigo? ¿Será que quiere involucrar a las organizaciones sociales, dañar la imagen de nuestro presidente?”

Por otra parte, negó que Santos Cruz le hubiera permitido sugerir siquiera el nombre de una empresa. “Le cuento en confianza. Aquí en la Csutcb, con el hermano Javier Ríos que pertenece al Comité Ejecutivo y tiene una empresa, una vez visitamos a Juan Santos Cruz para solicitarle que le dé un contrato. Yo soy franco, cualquier cosa puedo hablar. Había licitación para una obra y le dijimos al ministro ‘hermano, dale pues, es del comité ejecutivo’. Él nos respondió que no, porque no podía malgastar su imagen, ‘yo soy autoridad’, así nos ha boleado. Por eso nunca más hemos ido”.

Ever Rojas señaló que la Fiscalía no lo ha citado. “Si es que me convocan, por supuesto que iré para aclarar, porque aparte de esta señora también hay un compañero que dijo que nosotros nos reunimos a medianoche para cosas raras. Van a tener que probar, yo me voy a querellar contra quienes levantan mi nombre, me van a tener que demostrar”, aseveró.

Sin embargo, admitió que “cuando tuvimos problemas y dificultades en el departamento de Santa Cruz, no solamente nos ha colaborado Juan Santos Cruz, sino también la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño”, especificó.

Este medio preguntó a qué problemas se refería, y él contestó: “Tres ministros nos ayudaron con recursos para la organización de congresos en Santa Cruz para unificar a la Única de esa región”.

Además, señaló que pidieron ayuda a los ministros, “como comité ejecutivo, para que nos ayuden en el traslado de personas a Santa Cruz para el congreso en esa región. En la organización del evento nos colaboró la ministra Prada, y no fue un solo viaje, hartos viajes hemos hecho. Después el hermano Montaño, de Obras Públicas, nos ha ayudado. El último fue el compañero Santos Cruz, que nos entregó Bs 8.000. Y recalco, fueron bolivianos, lindo sería en dólares como dice esta señora, pero fue en moneda nacional”, recalcó.

No quiso proporcionar los montos entregados por los otros dos ministerios, pero manifestó que Santos Cruz entregó el dinero en efectivo, y lo hizo en su oficina en la Casa Grande, no en la Csutcb.

Ni el ministerio de la Presidencia ni el de Obras Públicas se manifestaron sobre este tema, pese a que conocieron el contenido de la declaración de Rojas.

De hecho, el Gobierno de Luis Arce ha realizado alianzas estratégicas con representantes de sectores sociales. El dirigente Ever Rojas ha sido uno de ellos. Viajó con el presidente Arce como invitado a la Asamblea Permanente de Naciones Unidas, realizada en Nueva York, EEUU. Esto, además, le ha provocado al dirigente anticuerpos dentro de la Csutcb, hay sectores que lo cuestionan y piden que sea cambiado del cargo a partir de

una asamblea de emergencia.

Esto, también ha sido parte de la pugna interna entre ‘evistas’ y ‘arcistas’ dentro del MAS. De hecho, en el partido ya suena una moción para la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

El expresidente Evo Morales escribió ayer en su cuenta de Twitter: “Si alguna autoridad piensa que llegó al cargo por su supuesta fama o mérito personal y no por el acompañamiento, la lealtad y el compromiso orgánico del MAS-IPSP, está demostrando que no pertenece a nuestro Instrumento Político del Pueblo”.

Complementó que “desprecian de forma malagradecida el sacrificio de nuestra militancia, hermanas y hermanos que ofrendaron su libertad y sus vidas en la campaña contra los golpistas. Que el pueblo juzgue. Está demostrado quiénes se han servido del MAS-IPSP y ahora buscan su división y destrucción”, dijo.

Durante el paro cívico de 36 días, el año pasado, la Csutcb anunció que enviaría un millón de campesinos para reforzar un cerco a la ciudad que protestaba en demanda del censo en 2023.

El 29 de diciembre, tras la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, emitió una resolución de respaldo. “En ampliado nacional de emergencia se emitió una resolución de respaldo al Gobierno nacional, elegido democráticamente con más del 55% de los votos, ante amenazas de inestabilidad y convulsión.

Nos declaramos en estado de emergencia ante el anuncio de guerra civil y separatismo por parte del Comité Cívico Pro santa Cruz”, dijo entonces Ever Rojas. Mediante resolución, también se respaldó la aprehensión de Camacho por el caso Golpe de Estado I, porque consideró a la autoridad cruceña como uno de los responsables de la violación de derechos fundamentales y pérdida de vidas humanas.

El ente sindical reprochó la toma y quema de instituciones públicas y la propiedad privada por parte de grupos radicales afines a Camacho, tras su aprehensión el miércoles en Santa Cruz. “Denunciamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que estos grupos armados que gestaron el Golpe de Estado en 2019, que amedrentaron al pueblo cruceño en un paro obligado de 36 días, ahora pretenden, una vez más. fracturar el orden democrático”, cuestionó Rojas.

Además, demandó a las autoridades llamadas por ley a investigar con urgencia a los instigadores, autores y cómplices por los destrozos y quema de vehículos y bienes del Estado, así como la quema de una sede campesina durante la protesta.

Viceministro no renunció

El viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, compareció ante los medios de comunicación y explicó que el ministro pidió que todos dejen sus cargos a disposición y él cumplió con esa instrucción, pero que no fue cesado en su cargo.

“El cargo está a disposición, me he reunido con el hermano ministro, le he manifestado que vamos a seguir apoyándole, y seguramente el hermano presidente definirá”, dijo. Los cargos de viceministros deben ser autorizados desde la Presidencia y deben contar con una resolución suprema.

Carmelo Valda fue mencionado por la testigo Claudia Cortez como una de las personas vinculadas al ilícito negocio de las coimas en ese ministerio. Pero este negó su participación y advirtió que una vez que se aclare todo, él iniciará un proceso a Cortez por calumnia y difamación.