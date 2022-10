Dirigente cocalera revela que querían obligarla a incriminar a sus compañeros por desmanes en mercado ilegal

“Puedo sacarme mis ropas y mostrar cómo me han golpeado, tengo para demostrar cómo me han agredido queriendo que involucre a mis compañeros de delitos que no hemos cometido”, declaró entre sollozos, Botitano.

“Soy una mujer de 54 años de edad, se me ha acusado injustamente en este caso, la verdad estoy muy indignada por lo que se me acusa, también decirles (a los fiscales) que no están con la verdad, me siento mal, yo no he estado en el lugar en primer lugar y segundo, dicen que yo hubiera sido una dinamitera, que hubiera portado armas en el lugar, eso es inaudito”, reiteró la veterana dirigente.