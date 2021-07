Dirigente de Adepcoca no participará del diálogo con el Gobierno; denuncia que pretenden detenerlo

Escucha esta nota aquí

Armin Lluta, máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), anunció este lunes que no participará de la reunión convocada por el Gobierno nacional. Sostiene que no existen garantías para acudir y por eso solo enviará una comisión.

“Como presidente de Adepcoca no voy a participar, se está formando una comisión, porque no gozo de las garantías a pesar de las declaraciones que ha hecho el comandante, el viceministro, donde quieren detenerme, por esa razón no hay garantizar para participar del diálogo”, dijo en conferencia de prensa.

Para las 16:00 está convocado un acercamiento entre el sector de Elena Flores, afín al MAS, autoridades locales, representantes del Ministerio de Gobierno y veedores de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Una comisión irá, participará del diálogo y se plantearán los puntos determinados, nosotros estamos exigiendo las garantías para los dirigentes, no queremos ser perseguidos políticos, tiene que revocarse la resolución del traslado del mercado, también se pide la destitución del viceministro de Coca”, recalcó el dirigente.

Enfatizó que el Gobierno no puede plantear que existan elecciones para designar una nueva directiva de Adepcoca, porque es una “institución privada” que se basa “en sus estatutos”, razón por la que rechazan esa opción y exigen la mediación de Derechos Humanos, la Iglesia Católica, el Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Autoridades gubernamentales anunciaron que el encuentro asumirá decisiones vinculantes, tras el enfrentamiento que hubo el sábado en Coripata, con el saldo de un policía muerto por herida de bala. El conflicto en esa instancia data de 2018, cuando se conformó una directiva paralela.