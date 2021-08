Dirigentes históricos plantean medidas luego de informe de Corte IDH contra reelección

Escucha esta nota aquí

Una veintena de dirigentes históricos de la lucha política convergieron en un encuentro virtual y en el que plantearon medidas luego de conocerse el informe sobre la Opinión Consultiva que publicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Evo Morales, el tema tierra y el Fiscal General fueron los blancos en el documento que publicaron.





“La Opinión Consultiva de la Corte IDH ahora determina que la reelección indefinida es contraria a la democracia y limita el derecho de postularse a las demás personas, por lo tanto, al haber sido Evo Morales presidente y reelegido por una vez, ya cumplió su derecho humano por lo que ya no le corresponde otra candidatura en 2025”, señala la primera parte del comunicado.





El viernes, la Corte IDH hizo conocer su decisión y las repercusiones políticas no se dejaron esperar. Los actores políticos plantearon enjuiciar a quienes promovieron la repostulación de Morales y a las autoridades que avalaron la misma.





Este domingo, en su programa, “Evo es pueblo”, el expresidente dijo que no está en sus planes postular a la presidencia de Bolivia y calificó como jefes de campaña a aquellos políticos que ya lo descalificaron.





“Escuché a algunos derechosos decir por ahí que Evo ahora no va a ser candidato el 2025. Parecen mis jefes de campaña. No estoy preocupado en ser candidato, habrá elecciones internas y el que gane que se respete. Algunos desde ahora están en campaña para que no sea candidato en 2025”, afirmó el exmandatario y deslizó de ese modo la posibilidad de ser candidato interno del MAS.





Con respecto del Fiscal General del Estado, los profesionales exigieron su renuncia por la forma en como procede contra los opositores al Gobierno o contra los que expresan su disidencia dentro del propio MAS, partido oficialista.





“Esta autoridad de un tiempo a esta parte se ha convertido en un matón y operador judicial del poder evista que enjuicia a todo aquel que piensa diferente, por lo que conminamos a que dé un paso al costado porque no está del lado de la sociedad”, afirma el documento.





También se refieren al conflicto por los asentamientos en tierras de Santa Cruz, que está gestando un problema grave entre los interculturales del MAS y los agroempresarios. En su opinión, existe una inaccesibilidad a la tierra desde los sectores necesitados.





Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Adolfo Chávez, Sayuri Loza, Alejo Veliz, Roberto Coraite, Félix Santos, Marcial Fabricano, Carlos Rojas, Gualberto Cusi, Cancio Rojas, Édgar Morales y otros dirigentes históricos de las organizaciones sociales del país participaron de este encuentro y anunciaron una asamblea nacional para organizar y planificar acciones.