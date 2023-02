División del MAS pone trabas y demora leyes y créditos económicos que a Arce le urge aprobar

En junio del pasado año se envió al Parlamento el proyecto de Ley del Oro, que debía ser aprobado entonces, pero los conflictos internos en el MAS obstaculizaron este cometido . La segunda semana de enero, el diputado Sandro Ramírez envió la carta solicitando el tratamiento de este proyecto y ahora nuevamente los conflictos internos bloquean su discusión. Hasta el momento, no se ha podido tratar.

El diputado del ala 'evista', Gualberto Arispe, explicó que en este caso, los perjudicados son “los hermanos cooperativistas y especialmente los auríferos. Dijimos que si ellos están de acuerdo, el proyecto iría adelante, pero eso no ha sucedido. Debemos evitar conflictos que más adelante que perjudiquen al Ejecutivo”. Por eso aseguró que conoce que el sector se sentará con el Gobierno para lograr consensos después de los feriados de Carnaval. “Temen que el Banco Central de Bolivia compre el oro, pero que no pague rápido. Si eso se zanja no habrá problemas en la aprobación”.