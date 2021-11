Docentes y trabajadores de la Universidad San Francisco Xavier marchan en rechazo a la Ley 342

Escucha esta nota aquí

Docentes y trabajadores de la Universidad San Francisco Xavier protagonizaron este jueves una masiva marcha de protesta en rechazo a la Ley 342 de Plan de Desarrollo Económico de 2020-2025, pues consideran que vulnera la autonomía universitaria. En cambio, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), expresó su respaldo a esta norma.

El dirigente de la Federación de Docentes de la Universidad SFX, Wálter Arizaga, señaló que el sector docente del sistema universitario del país está en emergencia exigiendo la nulidad de esta ley.

"No hemos sido consultados, no participamos de nada, cómo vamos a aprobar algo que no hemos conocido ni aceptado, a escala nacional el sistema universitario se declaró en emergencia", aseguró.

Más temprano, el presidente de la FAM Bolivia y alcalde de Sucre, Enrique Leaño, indicó en Sucre que las asociaciones municipales respaldan a esta ley y piden mayor socialización porque no afecta a la autonomía de ninguna institución.

Habló del rechazo al paro nacional en contra de las leyes aprobadas e impulsadas por el Gobierno.

Desde el comité cívico, su presidente Róger Amador, convocó a sumarse al paro nacional en contra de la ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y la ley de Desarrollo Económico.