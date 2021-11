¿Dónde está el presidente Arce? Viceministra se niega a revelar su agenda y ubicación

Escucha esta nota aquí

“¿Dónde se encuentra trabajando el señor presidente (Luis Arce), en qué lugar exactamente está ejerciendo su gestión?” Esa fue la pregunta que formuló este viernes un periodista a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

Alcón reaccionó sorprendida, no entendió la interrogante por algunos segundos, pidió al reportero reformular su consulta y luego, señaló que no puede revelar la agenda que cumple el jefe de Estado ni su ubicación, limitándose a indicar que ejerce con normalidad sus actividades.

“Pues a qué se refiere. No, la agenda, no le puedo decir su agenda del presidente, él está trabajando, como lo vemos en diferentes espacios, no, creo que hay que reformular mejor su pregunta, pero él está trabajando”, afirmó Alcón.

La conferencia de prensa:





El periodista insistió: “¿Está aquí en La Paz, en La Paz se encuentra?” Y la viceministra respondió: “Por qué. Tiene su agenda el presidente, compañero, tiene su agenda para cumplir”, dando rápidamente paso a otra consulta de un medio estatal.

Antes de ese cruce final, la viceministra explicó que “vemos la agenda que tiene (el presidente), todos los días reuniéndose con diferentes sectores, trabajando con los ministros de Estado, asumiendo políticas de Estado, porque estamos con esto, los objetivos que tenemos del país que queremos construir y los indicadores son muy claros, estamos avanzando”.

Poco antes del mediodía, el canal estatal inició la transmisión de un acto en Llallagua, al norte de Potosí, donde el jefe de Estado participa de la entrega de una unidad educativa. En esa región se prevé una masiva concentración de respaldo a Arce, como sucedió ayer en el Trópico de Cochabamba.