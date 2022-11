“¿Dónde está el vicepresidente?”, la pregunta que sale desde el MAS a pocas horas del informe anual de Arce

El vicepresidente David Choquehuanca, quien además es presidente de la Asamblea Legislativa, “está desaparecido”, aseguran legisladores del MAS en un momento en el que las pugnas internas del partido provocaron una ruptura en el escenario legislativo.



Sucedió a un día del informe que el presidente Luis Arce debe entregar a diputados y senadores para el inicio formal de la tercera legislatura de su mandato constitucional.



“¿Dónde está el hermano vicepresidente?”, preguntó el diputado Gualberto Arispe, un dirigente próximo a Evo Morales, quien lamentó que Choquehuanca “no haya dicho nada” en momentos de conflicto como los que enfrenta el país en estos momentos



“No sale para decir nada frente al conflicto de Santa Cruz ni para apoyar a nuestro Gobierno. En vez de dirigir a nuestra asamblea se está dedicando a otras cosas”, afirmó el legislador, quien cuestionó la forma en la que se produjo la elección de las directivas en el Legislativo.



Pero el diputado Héctor Arce fue más contundente. Afirmó que el vicepresidente optó “por operar desde las sombras para dividir”. “¡Es experto en dividir!”, reclamó.



“Al señor David Choquehuanca no lo he visto dar la cara y hablar, o que brinde una conferencia de prensa. Que me diga el señor David Choquehuanca cuándo dio la cara en una conferencia de prensa para defender un proyecto de ley. Cuando ha dado la cara para defender nuestro proceso. ¿Dónde está el señor Choquehuanca? ¡Dónde!” señaló Arce.



El diputado afirmó que “por convicción”, el grupo de legisladores próximos al jefe de su partido, Evo Morales, respaldaron todas las iniciativas que llegaron desde el Ejecutivo, incluido el proceso para llevar adelante el censo. “Pero, Choquehuanca nunca presentó una propuesta de medio y largo plazo. Es muy lamentable. Por eso preguntamos. ¿Dónde está?”, dijo.



La crisis interna del MAS explotó en el Legislativo en las sesiones preparatorias para el inicio de la tercera legislatura de la era Arce. Legisladores cercanos Evo Morales señalan que la elección del diputado cruceño Jerges Mercado “fue ilegal”.



El diputado Héctor Arce dijo que, en el curso de las próximas horas, llevarán este caso a la justicia, pues se denunciará a los responsables por vulnerar varias normativas. Incluso, el vicepresidente podría ser denunciado. “Desaparece, no hay liderazgo en el Legislativo y no está cumpliendo con el país”, afirmó.



Pero, acusó al vicepresidente de provocar la división en las organizaciones sociales, especialmente de campesinos y de jóvenes. “Ya no nos vamos a callar”, afirmó Héctor Arce, legislador uninominal de Cochabamba.



“Tenemos a Santa Cruz como el departamento más contestatario y hay cinco ministros que son del oriente y no pasa nada, hasta este momento. Ahora, no sé si se van a solucionar estos conflictos con el nuevo presidente cruceño”, reclamó por su lado Arispe.



Para responder a esta corriente, el diputado oficialista Juanito Angulo aseguró “que pese tensiones internas, el MAS está unido”. “Este martes, el presidente Arce y el vicepresidente estarán juntos para dar un mensaje al país, será un mensaje importante”, dijo.



“Arce es nuestro presidente y Evo Morales es nuestro líder político. Eso no ha cambiado. Estamos unidos”, afirmó Angulo.