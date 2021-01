Doria Medina alerta a Luis Arce que si sigue cediendo llevará al país a un colapso parecido al de la UDP

Escucha esta nota aquí

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, criticó al Gobierno y lo acusó de no tener un plan claro ni en la economía, ni en salud, ni en educación, como prometió Luis Arce durante la campaña. Además comparó la gestión de Arce con la de la UDP, en la que Hernán Siles Zuazo cedió en todo y acabó en un colapso que llevó al país a la hiperinflación.

“Veo con preocupación que el Gobierno no tiene un plan, un mapa, una ruta crítica a seguir. Y eso lo podemos ver primero en la economía, en la que ha lanzado medidas aisladas, que en muchos casos son contradictorias”, señaló el político y empresario.

Como ejemplo, advirtió que se aumentaron varios impuestos “y la lección básica de economía señala que, cuando hay crisis, no hay que aumentarlos porque eso genera menos inversiones, una serie de problemas en la economía, que al final el resultado es menos empleos. Que el Ejecutivo decida acciones que reduzcan empleos, no es lo mejor”.

Además, dijo que la postergación de pagos de créditos en el sistema financiero es una medida “muy popular, muy bien recibida por sectores, pero lo malo es que se convierte después en una adicción muy difícil de cortar. Cualquiera querrá prestarse dinero y luego no pagar capital ni intereses”.

Aclaró que no tiene ningún interés en ese rubro, “pero estoy convencido de que si es que le va mal al sistema financiero, si se genera una crisis financiera, entonces eso resultará en menos empleos. Parecería que algún sector del Gobierno quiere castigar al sistema financiero y ante un reclamo de los transportistas, ha aumentado por seis meses más el período en el cual no van a pagar ni capital ni intereses”.

Además, dijo que pese a que el Gobierno cedió, no todos los transportistas aceptaron el acuerdo, pues hay dirigentes que han anunciado que seguirán con el paro. “Ni siquiera solucionaron el problema”. Recordó que a principios de los años 80, el Gobierno de Hernán Siles Zuazo y la UDP comenzó a ceder y la economía se desordenó y se generó la hiperinflación. “Puede haber bancos que no resistan estos seis meses, con 4 mil millones de dólares que no se pagan al sistema financiero, no sé si aguantará”.

En cuanto al tema de salud, Doria Medina señaló que cada vez más “estamos peor. Ayer se anunciaron más de 2.000 casos de contagio. En enero superaremos los 200 mil, en febrero llegaremos a 250 mil en el pico, y está claro que no hay un plan en materia de salud. Está bien que haya vacunas, pero, ¿qué pasa con la gente que está enferma hoy y no tiene acceso a las medicinas necesarias o ir a terapia intensiva?”.

En el ámbito de la educación, lamentó que el Gobierno no tenga un plan claro sobre cómo serán las clases este año. “El ministro de Educación llegó al extremo de decir que no hablará más, que no dará entrevistas y pidió consultas por escrito”.