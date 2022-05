Doria Medina completa la radioterapia en su lucha contra el cáncer

Escucha esta nota aquí

Samuel Doria Medina comunicó en las últimas horas que completó sus sesiones de radioterapia para garantizar que el cáncer no vuelva. El empresario fue diagnosticado con el mal en 2021 y ahora completó el tratamiento.

Mediante un video se muestra al secretario general de Unidad Nacional (UN) tocando una campana, abandonando el centro médico en el que fue tratado, luego de revelar en marzo que un chequeo anual encontró la enfermedad.

“Hoy terminé la etapa de la radioterapia. En este tiempo he aprendido que en la vida hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Gracias a mi familia, amigos y a todos ustedes por su apoyo”, posteó el también empresario.

Doria Medina tocando la campana:

Hoy terminé la etapa de la radioterapia. En este tiempo he aprendido que en la vida hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Gracias a mi familia, amigos y a todos ustedes por su apoyo. pic.twitter.com/zk7lREDASf — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) May 11, 2022

Doria Medina dijo en marzo que le detectaron cáncer en la vejiga y que tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia, hecho por el que perdió el pelo. Ahora en la nueva imagen se observa que recuperó su cuero cabelludo, al igual que la barba.

“Por suerte estoy saliendo de un cáncer que me detectaron el año pasado, he pasado ya un tratamiento duro y estoy saliendo adelante. Me falta el último tramo de una radioterapia que más que todo es para prevenir que vuelva”, dijo hace un par de meses.