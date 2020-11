Doria Medina confirma que compró el terreno donde se alzó la casa de Banzer

Escucha esta nota aquí

Samuel Doria Medina confirmó este jueves en Influyentes de EL DEBER Radio que a finales de septiembre compró el terreno de la avenida San Martín y Tercer anillo (barrio Equipetrol) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se trata de un predio de 6.630 metros cuadrados en los que alguna vez se alzó la casa donde falleció el general Hugo Banzer Suárez, expresidente de la República.

Doria Mediana explicó que una empresa había comprado dicha casa junto a otras de la zona para consolidar un predio de más de media hectárea y que impulsará allí proyectos inmobiliarios.

El también jefe de Unidad Nacional explicó que la pandemia afectó más que nada al hotel Los Tajibos, negocio de su propiedad, en lo que tuvo que despedir personal ya entrenado, a los que recontratará cuando el negocio hotelero se termine de recuperar. En cambio, anunció que su edificio de 40 pisos en La Paz va viento en popa y que las ventas se mantienen a la altura de lo esperado a pesar de la crisis por coronavirus.

Críticas al Gobierno

El empresario y político admitió que aún espera por las medidas económicas del Gobierno de Luis Arce. Tras más de un mes de que el Movimiento Al Socialismo ganara las elecciones no ve que se haya implementado lo prometido.

Explica que Arce había prometido 400 millones de dólares de un impuesto a la riqueza, pero que ha escuchado declaraciones que esa recaudación se quedará en apenas 14 o 15 millones de dólares. También reclamó claridad sobre el Bono Hambre, para saber si llegará los mismos que recibieron la renta universal al principio de la pandemia.

También no consideró correcto entrar en moratoria de pagos de la deuda externa. Si bien cree que es importante disponer de $us 800 millones, considera que se dará un mal mensaje a la comunidad internacional y que puede afectar a la colocación de bonos por $us 1.000 millones que pretende implantar el Gobierno de Luis Arce.

Finalmente, aseguró que su partido, Unidad Nacional, participará de las elecciones subnacionales y para ello está en busca de alianzas con otras fuerzas. La joya de la corona de UN es la Alcaldía de El Alto, actualmente en poder de Soledad Chapetón.

