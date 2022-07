Doria Medina cree “absurdo” seguir con el caso “golpe I” y confirma que retornará al país

Samuel Doria Medina considera que es “absurdo” continuar con las investigaciones dentro del denominado caso “golpe I”. Señala que la mayoría de la población recuerda que hubo fraude y vacío de poder, y no una interrupción del orden constitucional, como pretende posicionar el MAS.

En entrevista con ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, el político y empresario confirmó que retornará al país a fin de mes, que se encuentra en España y que acudirá a declarar nuevamente si la Fiscalía lo cita.

“Yo volveré a fin de mes al país. Ya he mencionado claramente que me parece una pérdida de tiempo que estemos usando el tiempo, los recursos de la justicia para este tipo de cosas, la justicia debería dedicarse a combatir la corrupción y el narcotráfico, pero si me convocan nuevamente, respetuoso de la ley, voy a asistir”, dijo.

El secretario general de Unidad Nacional (UN) ratificó que fue el exministro Héctor Arce quien lo llamó para que participe de los diálogos de pacificación de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

“El primer día, el pedido que había era que se facilite la salida de Evo Morales del país, ahí no pude colaborar en nada porque no tenía autoridad, entonces, al día siguiente, el martes, una vez que Evo Morales sale del país, se comenzó a hablar de diversas opciones, se habló de la posibilidad de una parlamentaria del oficialismo, de uno de la oposición, de un Gobierno de unidad donde la oposición reciba una Cámara y el oficialismo la otra, pero llegó el momento en el que se dijo que los parlamentarios eran los llamados a resolver el asunto, había parlamentarios del oficialismo y de la oposición, hubo un acuerdo general para que se reúnan en otra sala, para coordinar los pasos a tomar”, recordó.

Indicó que él realizó una exhortación para que se frenara la violencia y que no se pierda la democracia. “Todos sabemos y recordamos que el país se paró 21 días porque hubo un fraude electoral, y todos sabemos que Evo Morales renunció a la Presidencia el domingo 10 de noviembre, que ahora nos quieran hacer creer que hubo golpe y no fraude es un absurdo, todos tenemos en nuestra memoria los 21 días”, concluyó.