Doria Medina deja la jefatura de Unidad Nacional después de 18 años y será militante de base

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, decidió no seguir postulando a una nueva reelección interna, aunque se mantendrá como militante de base y apoyará a la nueva directiva, según informó en un video que se difundió en redes sociales.





Doria Medina estuvo al frente de su partido durante 18 años.





“Voy a ser el primer fundador y presidente de un partido político que cumple los estatutos y no me voy a reelegir en este congreso. Voy a seguir participando activamente, pero no me voy a aferrar al cargo que he ocupado en el pasado, dejando el paso a otros compañeros y, ojalá, a otras compañeras para que puedan dirigir los destinos de Unidad Nacional”, dijo Doria Medina.







En diciembre de 2003, los dirigentes Jaime Navarro Tardío, Raúl Marcelo Salinas Gamarra, María Eugenia Calcina Rivero y Victor Hugo Velasco Iporre, solicitaron a la entonces Corte Nacional Electoral la provisión de libros para inscribir militantes, desde entonces Doria Medina ocupó el cargo de presidente.





UN lleva adelante su VI Congreso, sus dirigentes plantean elegir su nueva directiva, adecuar sus estatutos en aplicación de la Ley de Organizaciones Políticas. Doria Medina envió su mensaje a través de un mensaje vía zoom, porque él se encuentra fuera del país.









La ex alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se perfila como una de las principales líderes de UN para conducir al partido.





UN es uno de los nueve partidos con presencia nacional que debe readecuar estatutos a la nueva Ley y reinscribir militantes hasta marzo de 2022.





De acuerdo con el documento de reconocimiento de personería jurídica, de mayo de 2005, este partido nació a la vida política con 67.365 militantes.

