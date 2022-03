Doria Medina revela que está en tratamiento contra el cáncer, se sometió a quimioterapias y está en fase de recuperación

Escucha esta nota aquí

El empresario y fundador del partido político Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reveló este lunes, en entrevista con el periodista Carlos Valverde en el programa ‘Sin Compostura’, que acaba de vencer el cáncer y lleva un tratamiento de quimioterapia en el exterior del país.

“Por suerte estoy saliendo de un cáncer, me detectaron el año pasado y estoy saliendo adelante. Me falta un último tramo de radioterapia que es para prevenir y que no vuelva”, explicó Doria Medina.

El dirigente político contó que gracias a la medicina preventiva pudo detectar a tiempo la enfermedad en su vejiga para someterse a los tratamientos adecuados.

Dijo que al inicio tuvo miedo, ya que su hermana mayor falleció de un cáncer de columna a sus 73 años que se lo detectaron hace 50 años.

“Me dio miedo, pero mi forma de ser me ha ayudado. Cuando enfrento un problema en vez de lamentarme, todas mis energías las llevé adelante para cumplir las recomendaciones médicas”, expresó.

El pasado domingo publicó una fotografía en su cuenta personal de Instagram donde se lo ve sin su tradicional barba comiendo una salteña picante en la ciudad de La Paz. Explicó que esto se debe a los efectos del tratamiento, puesto que se sometió a una quimioterapia cada 15 días durante dos meses.





Además, indicó que mantuvo su mente distraída en sus proyectos de construcción como el edificio Green Tower que será inaugurado en la zona Sur de La Paz este jueves. La obra cuenta con 46 pisos, de los cuales 6 son parqueos subterráneos.

También comentó que ya pudo retomar su hábito de trotar cada fin de semana. “Comencé a caminar y el fin de semana en La Paz corrí 6 kilómetros y el domingo 7 kilómetros”, agregó.

Vea la entrevista completa: