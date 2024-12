Doria Medina señala a Manfred como el ‘grinch principal’ por rechazar alianza contra el MAS

“En esta época de Navidad siempre hay un grinch. Creo que Manfred es el grinch principal; esperemos que reflexione y acepte las reglas. No quiero cerrar las puertas, pero Manfred tiene en este momento más relación con el actual Gobierno de Arce. No pierdo las esperanzas de que reflexione y se dé cuenta de que solo no llegará a ningún lado”, manifestó Doria Medina en declaraciones a la red Uno.