Doria Medina sobre los comicios en 2025: “Lo que pase en Bolivia no depende de las personas, sino del rumbo que quiera tomar el pueblo boliviano

En ese sentido, indicó que partidos políticos como el sandinista (Nicaragua) o el chavista (Venezuela) fueron expulsados “porque no cuidaban la democracia, no practicaban la democracia”. Tampoco está el Movimiento Al Socialismo, señaló Doria Medina.

Sobre la situación de América Latina, Doria Medina indicó que existen países que no quieren la democracia, que están “muy bien organizados”. Nombró a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y señaló que el Movimiento Al Socialismo participa en ese bloque.

Consultado sobre su eventual participación en los comicios nacionales de 2025, dejó abierta esa posibilidad: “Lo que pase en Bolivia (…) no depende de las personas, sino depende de qué rumbo quiere tomar el pueblo boliviano. Si el pueblo boliviano quiere seguir en este rumbo, no tendremos nada qué hacer; pero, si es que el pueblo boliviano quiere cambiar el rumbo en el año 2025, quiere tener una economía basada en los emprendedores, en la libertad económica, en la exportación, en los naturales renovables, en la vigencia de la ley y la justicia, seguramente (participaremos); tenemos una experiencia que ofrecerle al país, pero no va a depender tanto de lo que pase afuera, sino de lo que quiera el pueblo boliviano”.