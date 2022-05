Dos bolivianos heridos cuando militares intervienen caravana de vehículos indocumentados que intentaba ingresar al país

Escucha esta nota aquí

El periodista chileno Rodrigo Martínez informó a EL DEBER que un ciudadano boliviano de 26 años e identificado como Frestian Villca Mamani, fue atendido de urgencia en la posta de salubridad de la municipalidad de Colchane por una herida de perdigón en la zona del hombro izquierdo.



Mientras recibía atención médica en la posta de salubridad de Colchane, Villca Mamani relató a las autoridades de ese país que él integraba una caravana de vehículos de contrabando que intentaban ingresar a Bolivia, cuando fueron interceptados por el Ejército boliviano, quienes abrieron fuego sobre ellos.



“Comenzó una balacera total y me pasé al lado chileno y me vine y me auxiliaron”, explicó Frestian.



Según su relato, el incidente ocurrió en un bofedal en territorio boliviano. Frestian, al sentir el impacto en su cuerpo, se bajó del vehículo, cuyo chofer emprendió una marcha para de eludir a la unidad militar que fue tras él.



El hombre llegó al consultorio de salud de Colchane gracias a una pastora que lo encontró en territorio chileno al promediar las 13:00 horas de hoy.



Por las características de la herida se le realizaron curaciones menores y se le entregaron antibióticos para 5 días. Luego de ello se llamó a Carabineros, quienes iniciaron un proceso de reconducción a Bolivia porque había ingresado de manera irregular a Chile.



En horas de la noche también se supo de otra persona de este grupo de contrabandistas que fue herida, esta vez por un impacto de bala. La víctima tiene entre 20 y 25 años y fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios de Oruro.

