Dos clanes familiares ejecutaron al menos siete de ocho secuestros en el Trópico de Cochabamba

Antes de la captura de los cuatro secuestradores, las víctimas y familiares no cooperaban con las investigaciones que activó la Policía; sin embargo, después de la captura de los sujetos, empezaron a aparecer denuncias de otros secuestros, llegando a conocerse al menos ocho casos hasta el jueves, 18 de mayo.

Aguilera indicó que no todas las víctimas estaban vinculadas a casos de narcotráfico, sino que los secuestradores hacían un seguimiento a las familias que ostentaban tener dinero o podían hacer el pago por un rescate, hecho que motivaba a convertirlas en sus próximos secuestrados.

En algunos casos los secuestros se dieron por conflictos en temas vinculados con el narcotráfico, por el pago fallido del tráfico de drogas o hechos similares. El viceministro ratificó que el pago de los rescates no fue realizado, por lo que insta a las familias a no 'normalizar' los secuestros y ante un hecho similar denunciarlo a tiempo antes de poner en riesgo la vida de las personas.

Explicó que el secuestro en Yapacaní, de un hombre de apellido Siancas, fue producto de una operación vinculada al narcotráfico ya que este hombre junto a otro, de nombre Mario, traficaron droga desde Perú hacia Paraguay, recibieron el dinero y no lo entregaron a su destinatario final, por lo que el dueño de la mercadería organizó un grupo en Yapacaní para realizar el plagio.

"Los casos de secuestros no necesariamente son por transacciones de drogas, estos sujetos están organizados y tiene un perfil criminal dedicado al secuestro, frialdad y egocentrismo y hacen de su especialidad el secuestro. No podemos tolerar que esto se normalice, se debe denunciar y no transar", acotó.