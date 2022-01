Dos de los bolivianos que cayeron en la operación Los Andes ya fueron extraditados a EEUU

Escucha esta nota aquí

Después de que la Corte Suprema de Justicia del Perú aprobara la solicitud del gran jurado de Estados Unidos para extraditar al boliviano Herland Montaño Fernández, preso en Lima tras una acción antinarcóticos combinada con Colombia y la DEA, se procedió a su traslado al país del norte donde su hermano Jheyson también es investigado por el mismo caso. Ambos tienen iniciados en EEUU procesos por el tráfico de drogas.

Herland Montaño fue capturado a fines de marzo de 2021 en la capital peruana, durante un operativo en el que también cayeron en Bogotá (Colombia) otros sujetos relacionados a una misma red delictiva y señalados de formar parte de una banda de narcotraficantes que ingresó toneladas de droga a Estados Unidos. En la lista de implicados también figuran personas ligadas a las fuerzas del orden de Bolivia.



Entre los detenidos figuran además Boyers Montaño Fernández, Roberto Moisés Banzer, el exmayor Omar Rojas Echeverría, el peruano César Omar Cuéllar Pérez, Édgar Menacho Capobianco, Nelson Joel Pino Herrera y Jorge Roca Suárez, conocido como ‘Techo 'e paja’.



La decisión de la justicia de Perú dio lugar a la extradición de todos los integrantes del grupo señalado en las investigaciones de la DEA.

En una entrevista con Unitel, el abogado Robert Abreu, que funge como defensa de Jheyson Montaño, confirmó que su cliente se encuentra en suelo norteamericano donde se realizó una audiencia para corroborar su identidad, así como para hacerle conocer los cargos por los que se lo acusa y de los que se declaró no culpable.

La defensa de Montaño Fernández pidió un juicio con jurado solicitando al gobierno de los EEUU las pruebas que implican a su cliente. La etapa de presentación y valoración de pruebas dura de tres a cuatro meses, por lo que se estima que el detenido volverá a comparecer ante el tribunal a mediados de este año.

Según información a la que accedió EL DEBER, los hermanos Montaño registran antecedentes por narcotráfico en Santa Cruz desde 2012. En la capital cruceña fueron declarados rebeldes y en marzo aparecieron en Colombia, donde fueron detenidos. La justicia de Estados Unidos ya tenía preparada una investigación contra toda la red.

En la acusación de Estados Unidos se menciona que Herland Montaño, Omar Rojas y los otros involucrados incurrieron en delitos de conspiración para importar grandes cantidades de cocaína, porte y uso de armas.



En este contexto, el exministro de Gobierno, Saúl Lara (2004-2005), observó que "si no se hubiera dado esta investigación de la DEA, no nos hubiéramos enterado que en el país que existía una red dedicada a traficar droga. Es una constatación de que la Policía ha sido penetrada no solo en mandos importantes, sino en la institucionalidad. Este no es un tema aislado", remarcó.

Lara recordó que es el tercer director de las fuerzas antinarcóticos que cae por tráfico de droga mientras otros dos están purgando pena y Bolivia da cuenta de estos hechos por medio de agentes externos como la DEA, según precisó el también diputado a la red Unitel.

