Dos de los hijos del Chapo Guzmán estuvieron en Bolivia

En 2019, durante la gestión de Jeanine Áñez , el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, informó que Iván Archivaldo, usando un carné falso, ingresó a una escuela de aviación para aprender a volar. Operó en el aeropuerto E Trompillo, de la capital cruceña.

“No hay para qué mencionar a la escuela, ¿no ves? Él estaba con un carné falso y no se supo quién era. Pasó tres meses de clases y no fueron particulares sino que fue parte de un grupo de estudiantes. El único privilegio que tenía es que podía volar a la hora que él determinaba porque había pagado el curso por adelantado”, dijo en aquel entonces un piloto de la capital cruceña que pidió no ser identificado.