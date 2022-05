Dos ex autoridades universitarias aparecen como sindicadas por el caso Max Mendoza

Escucha esta nota aquí

El ex rector de la universidad Tomás Frías, Juan Bohorquez Ayala, y el ex dirigente de los docentes, Rodrigo Rodríguez Arce, aparecen como cosindicados dentro del caso Max Mendoza, según la resolución de imputación que presentó la Fiscalía en la audiencia cautelar contra el ex dirigente universitario.





“Conocieron dichas irregularidades, ellos y otros testigos serán identificados. (...) Estos co-sindicados le designaron (a Max Mendoza) como secretario a i, ellos son Juan Bohorquez y Rodrigo Rodríguez”, señala parte de la imputación formal.





Max Mendoza fue acusado de los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones por le Ministerio Público. Por ese caso el domingo fue enviado a prisión por el lapso de seis meses y los fiscales pidieron tiempo para tomar declaraciones a testigos y sindicados.





De acuerdo con la imputación formal, el exrector de la universidad potosina y el dirigente de los docentes firmaron una resolución administrativa, en mayo de 2018, mediante la cual se designaba a Mendoza como “secretario nacional del XIII Congreso Nacional Universitario”, y en esa condición empezó a percibir un salario como “trabajador” del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)





En diciembre del mismo año, las dos autoridades firmaron la resolución 36/2018. Este documento designaba a Mendoza como “secretario nacional a i de la CEUB” y lo beneficiaba en dos aspectos: el primero, le asignó un salario de Bs 21.870 desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 18 de mayo de 2022; el segundo, lo hizo parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y podía disponer de vehículos y presupuesto, cual si fuera una autoridad universitaria. “con precepción de haberes y beneficios sociales”, señala el documento oficial.





En esa condición, en enero de este año licitó la provisión de pasajes para la CEUB por un monto de Bs 800.000 con una empresa turística y la Fiscalía afirma que como representante del CEUB firma el hoy detenido en el penal de San Pedro.





El poder de Bohorquez y Rodríguez para autorizar pagos a Mendoza nació del propio estatuto de la Universidad Boliviana, que establece los congresos universitarios. Según este documento presiden estos congresos los rectores de la ciudad sede y en 2018 la ciudad sede era Potosí.





Ese congreso quedó suspendido por los conflictos que se suscitaron en la universidad de El Alto donde murió un estudiante. La suspensión fue de 30 días, pero inexplicablemente esa suspensión duró cuatro años, todos los años que Mendoza cobró sueldos.





Según la imputación, al menos hay una veintena de personas que deben declarar por esa resolución y por el papel que desempeñaba Mendoza dentro la CEUB sin tener los títulos académicos que exige esta entidad.





