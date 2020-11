Dos exautoridades son posesionadas como viceministros en Gobierno

Escucha esta nota aquí

El exviceministro de Trabajo, Emilio Rodas, y el exdiputado, Gonzalo Lazcano, fueron posesionados como viceministros de Régimen Interior y de Seguridad Ciudadana, respectivamente, y la primera tarea que mencionaron es revisar lo que se hizo en la gestión anterior.





Lazcano, que fue diputado del MAS entre 2006 y 2009, dijo que revisarán todo lo actuado desde el despacho de Seguridad Ciudadana porque en su percepción no hubo ningún plan para cuidar las vidas de las personas, sino que diseñaron planes de persecución contra los opositores al Gobierno de Jeanine Áñez.





“Hay que dedicarse a retomar los planes pendientes, a trabajar y analizar con las universidades que están dedicadas a la investigación y que realizan este tipo de trabajo”, dijo en su discurso de posesión.





Su nuevo colega, Emilio Rodas, afirmó que no se puede repetir una experiencia como la que vivió el país entre el 20 de octubre de 2019 y el 8 de octubre de 2020. Dijo que los organismos de seguridad del Estado no están para agredir a las personas o perseguirlas, sino para darles precisamente seguridad.





“No puede una persona desaparecer, no puede una persona ser exiliada, no puede una persona ser encarcelada sin proceso, no está para eso el Estado, no están para eso los organismos de seguridad del Estado, los organismos de seguridad Estado están para proteger a la sociedad”, refirió.





Rodas reemplaza en el cargo a Javier Issa, quien es perseguido por la justicia a raíz de la denuncia por la pérdida de la libreta de servicio militar de Evo Morales que fue decomisada en enero de este año. Issa en una conversación telefónica afirma que el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mandó a quemar ese documento.





En tanto que el exdiputado Gonzalo Lazcano es el sucesor de Wilson Santamaría que es el único exviceministro que no enfrenta cargos por algún hecho irregular.





