Dos niñas y un hombre mueren ahogados tras el vuelque de una barca en el río Colorado

El subalcalde del distrito Colorado, Virgilio Urquieta, en entrevista con EL DEBER, dijo que el día de la tragedia do s niñas de cinco años fueron encontradas ahogadas, pero tres hombres continuaban desaparecidos. Los trabajos de búsqueda dieron resultados este miércoles, por la mañana, logrando dar con uno de los tres hombres.

Urquieta también informó que son siete las comunidades afiliadas en el sector y desafortunadamente casi la mayoría no cuenta con accesos terrestres, por lo que el único medio de transporte es el fluvial.

Recuerda haber visto a una mujer tratando de salvar a su hijo, casi a punto de perder la batalla, incluso colocando a su pequeño sobre la cabeza de otros pasajeros que buscaban no ahogarse. "Veía a la gente gritar, decían: 'Dios sálvame'. Yo no podía hacer nada porque el agua me seguía arrastrando, yo seguía nadando y a veces perdía hasta la conciencia", relata.