Dos niños y una adolescente se sacan la lotería en la localidad tarijeña de Caraparí

Tres hermanos, dos niños y un adolescente, resultaron ganadores del sorteo 'Feliz Día del Niño', una actividad impulsada por la Lotería nacional que regaló Bs 30.000 a los menores que recibirán el premio gracias a que su papá les regaló un billete a cada uno para el sorteo realizado por la entidad estatal.

"Tengo tres hijos y para cada uno de ellos compré un billete, solo uno es el ganador, pero el momento en que me enteré que uno de los boletos era el premiado preferí entender que mis tres hijos son los ganadores, porque para un padre no existe diferencia entre los hijos”, sostuvo Daniel Gonzales, padre de los ganadores.



Según el reporte recogido por el medio estatal Bolivia, Favio, el más pequeño de la familia, en su inocencia manifestó que aún no cree que hayan ganado un premio y que espera que compren un celular para su hermana mayor y una bicicleta para su hermano, “No sabía que este lunes, 12 de abril era el Día del Niño y que podía pedir regalos, pero mis papás me dan lo necesario”, expresó.



Alexander, su hermano de 13 años, señaló por su parte que hasta que no vea el dinero no va a creer que ganó el sorteo, "pero si es cierto, quiero ayudar a mis papás, porque ellos se han endeudado mucho por hacer construir cuartos de mi casa”.

El padre de los pequeños dijo que no logró ver la transmisión, y hasta el último momento del día perdió toda esperanza de haber ganado algún premio ya que por muchos años participa de rifas del colegio de sus hijos y de su iglesia, y nunca gana nada, según los testimonio recogidos por medios tarijeños.

Sin embargo una llamada de su amiga que a la vez es la vendedora ambulante de los billetes de la Lotería, Berna Corales, hizo que cambiara su jornada y le dijo que él tenía el billete ganador, que ella le había vendido el número, vi los tres billetes y confirme el número premiado, “No lo podía creer, junté a mi familia y les comuniqué que nos habíamos ganado Bs 30.000, que nos ganamos la lotería; no pude dormir”.

Daniel Gonzales junto a su esposa mencionan que oraron mucho para poder pagar sus deudas, creen que fue un milagro para ellos, “Porque todo lo que se pide con el corazón y con mucha fe, se cumple”, así manifestó este padre de familia que aún espera que no sea un sueño, sino una realidad cumplida por el anhelo de su corazón ante Dios.