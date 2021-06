Dos secretarias del caso Entel son llamadas a declarar en calidad de sindicadas

Escucha esta nota aquí

Michel N.A.F.F y Ana M.B., ambas secretarias de la gerencia general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), fueron convocadas a declarar mañana por el caso que lleva el mismo nombre y que hasta el momento involucra al exgerente de la empresa, Eddy Luis Franco.





“A objeto de que preste su declaración informativa en calidad de denunciada el día viernes 18 de junio a horas 13:30, portando su carné de identidad y asistida de su abogado defensor”, señala la citación entregada el miércoles a cada una de las exfuncionarias.





La Fiscalía lleva adelante una investigación sobre el presunto desvío de recursos por un monto de $us 389.919 girados en cheques a nombre de la empresa peruana Servitel Multiservicios Generales, de propiedad de César Antonio García Pretil. Por este caso, Franco guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde el 7 de mayo.





Tanto Michel N.A.F.F y Ana M.B., según la declaración de Franco, eran sus secretarias y tenían acceso al sello de facsímil que contiene la firma de la principal autoridad. Según el exgerente, las dos personas tenían acceso a ese sello y por tanto, podían firmar documentos a su nombre.





Según las investigaciones, los pagos a Servitel Multiservicios Generales empezaron en marzo de 2020 y concluyeron en noviembre del mismo año. El primer cheque salió el 5 de marzo de 20202 el monto fue $us 65.619.





El segundo cheque pagado fue el 1 de junio de 2020 y Entel desembolsó $us 25.006. Luego, el 31 de julio del mismo año se desembolsó $us 78.126. El 31 de agosto se emitió otro cheque por $us 10.662. El quinto pago fue el 30 de septiembre por $us 7.255. El penúltimo cheque se pagó el 31 de octubre de 2020 cuando ya se sabía que habría cambio de Gobierno, el monto fue $us 25.751. El último cheque pagado es del 20 de noviembre de 2020 por $us 177.495.





Según la Fiscalía, ninguno de los trabajos por los que se pagó fue realizado, este dato figura en el informe que recibió Entel de su subsidiaria Datacom-Bolivia SAC. El documento también señala que la empresa Servitel Multiservicios Generales no existe en el Perú y por tanto, no podría ser contratada por la empresa estatal boliviana.





Dentro de este caso también está investigado el actual Alcalde de La Paz, Iván Arias, que ya recibió ataques desde el Gobierno. Edgar Montaño, actual ministro de Obras Públicas, conminó a presentarse a Arias, aunque la Fiscalía no lo convocó.