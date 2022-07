Dueños del edificio quemado solicitan acogerse a la Ley para regularizar construcciones ilegales

Los propietarios del 'Gran Vía Mall’, edificio que ardió en llamas este lunes por la noche en La Paz, solicitaron acogerse a la Ley municipal 467, de regularización de construcciones fuera de norma . Sin embargo, aún no recibieron respuesta, pues deben una multa de más de dos millones de bolivianos.

La obra comenzó a edificarse en 2014 y enfrenta 11 procesos administrativos de fiscalización desde 2016, dos de los cuales fueron iniciados por la actual gestión, por no tener permiso de construcción y por daño patrimonial .

“Este predio no cuenta con la autorización respectiva, este predio que ha sido construido fue emplazado en más de 12 pisos. Desde la gestión 2016 ha sufrido 11 procesos administrativos de fiscalización, de los cuales nueve corresponden a la anterior gestión edil y dos nos corresponden. En la gestión 2016 ya se inició un proceso de fiscalización por construcción sin planos aprobados, esto quiere decir que no podía realizar ninguna obra ”, agregó.

Osorio explicó las razones por las cuales no se pudieron ejecutar las órdenes de demolición. “En el primer caso el acta notarial emitida por notario de fe pública establece que, al ser un predio privado y al no contar con la orden de allanamiento respectiva, los funcionarios no pudieron ingresar”, explicó la autoridad.