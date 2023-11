Durante un sobrevuelo, unos 13 incendios son identificados en San Buenaventura y Rurrenabaque

Los ministros de Defensa y de Gobierno, Edmundo Novillo y Eduardo del Castillo, respectivamente, lideraron la mañana de este martes un sobrevuelo a los municipios de San Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni), y en ese trabajo fueron identificados al menos 13 puntos de incendios.



"Más o menos contabilizando en todo el vuelo que hicimos, hemos podido ver unos 13 puntos, que no son en realidad de magnitud, son entre medianos y pequeños incendios", dijo Novillo en un contacto con el canal estatal.



Aunque su colega Del Castillo sólo habló de "focos de calor". "Hemos podido evidenciar 13 focos de calor (...), felizmente no son incendios forestales, tan solo son focos de calor de manera aislada", señaló.



En lo que sí coincidieron ambas autoridades es en su sospecha de que posiblemente estos incendios sean provocados.



"Aquí vamos a necesitar de la ayuda de Inteligencia porque los comunarios nos han manifestado que existe alguna gente (...) que está quemando. La ayuda de Inteligencia va a ser muy importante para controlar que no exista alguna gente malintencionada", indicó Novillo.