Durante una nueva audiencia: Áñez afirma que (en este momento) no puede coordinar sus ideas y que tiene anorexia nerviosa

La expresidenta Jeanine Áñez intervino en la audiencia en la que un juez definirá si es que el plazo de indagación del proceso por terrorismo, sedición y conspiración se amplía por seis meses más. Luego de hablar se descompensó y se desconectó.





En una corta intervención, la expresidenta, Jeanine Áñez dijo que solo podía leer su defensa material porque la memoria no le permite hacerlo y reveló que le diagnosticaron anorexia nerviosa, que agrava su situación de salud.





“Voy a leer lo que quiero decir señor juez, ya que mi memoria en este momento no me permitiría referirme, si es que no lo tuviera escrito”, dijo al iniciar su participación en una nueva audiencia que le fijaron la tarde de este viernes.





Recalca que hace 6 meses y 18 días que está detenida, y que hace 18 debió estar libre. Se declaró víctima de violencia y de tortura sicológica.





Al final de su intervención la exmandataria se descompensó nuevamente, tuvo que ser evacuada a la enfermería de la cárcel de Miraflores, el juez pidió una valoración de los médicos y luego de ese informe decidió que la audiencia se suspenda hasta el sábado a las 09:00.





“Me encuentro detenida ya 6 meses y 18 días, por lo que hace 18 días debería yo estar en libertad conforme al plazo que señaló la propia justicia a pedido del Gobierno, pero de hecho, no debería estar presa ni un solo día, yo no cometí ningún delito, soy por lo tanto, una prisionera política, un trofeo para este Gobierno”, había manifestado en su defensa material la exmandataria.





Asimismo, dijo que le suministraron medicamentos improvisados de dudosa efectividad, luego aseguró que los mismos le provocaron mucho sueño y hasta provocaron alucinaciones. Relató también que fue objeto de una campaña de hostigamiento de parte de algunas internas del penal.





“Por lo cual me resulta peligroso que pueda bajar a tomar sol al patio del penal, cosa que no he hecho desde hace más de un mes, naturalmente todas esas vulneraciones a mis derechos se cometen ante la mirada insensible de las autoridades del penal”, aseguró en su intervención.