Eber Rojas respondió 10 preguntas por el caso 'coimas', niega haber recibido dinero y advirtió con demandas

El 28 de junio el máximo ejecutivo de la Csutcb, Eber Rojas, acudió a la Fiscalía de La Paz a prestar sus declaraciones sobre el caso ‘coimas millonarias’ y en menos de una hora respondió una decena de consultas que le hicieron los fiscales.





Rojas llegó a declarar en calidad de testigo y negó cualquier tipo de vínculo. Las únicas admisiones que hizo fue que conoció a las exautoridades del ministerio de Medio Ambiente, Juan Santas Cruz, y Carmelo Valda. Sobre la principal denunciante dijo que jamás la vio, según consta en el documento publicado por la Red Uno:





1.- Diga usted si conoce al sr. Juan Santos Cruz, explique desde cuándo, en qué circunstancias.

Sí, mi persona lo ha conocido cuando él era ministro del MMAyA (ministerio de Medio Ambiente y Aguas) en los eventos, actividades protocolares que mi autoridad como ejecutivo de la Csutcb participa.







2.- Diga usted si conoce a la sra. Claudia Cortez Solando, explique desde cuándo y en qué circunstancias.

No la he conocido, no la conozco y nunca la he visto.





3.- Diga usted si conoce al sr. Carmelo Valda Duarte, explique desde cuándo y en qué circunstancias.

También lo he conocido cuando él era viceministro en el MMAyA, en los actos protocolares que mi persona como autoridad, como ejecutivo de la Csutcb participa.







4.- Diga usted si conoce al sr. Jhonny Alexander Santos Sanchez; sra. Rosa Viviana Bautista; sr. Fernando Lionel Toledo Justiniano: sr. Alvaro Chávez Orteaga: sr. Ricardo Bernal; sra. María José Fernández Quiroga; Isaac Tarifa Alarcon, desde cuándo y en qué circunstancias.

No conozco a ninguno de los que me acaba de mencionar.





5.- ¿A qué se dedica usted? ¿cuál es su actividad actualmente?

Actualmente soy primer ejecutivo de la Csutcb, asumimos con las resoluciones emanadas del congreso ordinario de la Csutcb, y en el marco de nuestro Estatuto Orgánico. Aclaro que esta organización social es sin fines de lucro, y que aglutina las nueve representaciones departamentales.





6.- ¿Qué es lo que puede referir sobre la sindicación que le realiza la sra. Claudia Cortez? Se sindica a usted de haber recibido 10.000 dólares como dirigente de la Csutcb

Ahí quiero manifestar que nunca no he recibido ese monto de dinero del exministro Juan Santos, ni la conozco a la sra. Claudia Cortez y nunca no la he visto.





Aclarar que no es como dice esta sra. porque la Csutcb no está ubicada en la avenida Busch, sino en la avenida Saavedra con Nro. 2045, además que se me sindica sin mencionar la supuesta fecha y hora de lo que se me acusa falsamente.





7.- ¿Tuvo alguna reunión con el sr Juan Santos Cruz? de ser afirmativa su respuesta indique por qué razón.

Nunca tuve una reunión interna con el exministro Juan Santos





8.- ¿Tiene algún tipo de vinculación con el ministerio de Medio Ambiente y Aguas y con sus unidades de contratación?

No tengo ninguna vinculación con el MMAyA





9.- ¿Recibió algún depósito o transacción en sus cuentas por algún servidor público del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas?

No he recibido ninguna transacción.





10.- Diga usted si tiene algo más que agregar

Quiero decir nunca no he recibido ese monto de dinero del exministro Juan Santos y reitero que no la conozco a la sra. Claudia Cortez que menciona mi nombre en su declaración. Y voy a tomar las acciones legales para limpiar mi nombre.

Lea también PAÍS Diputado Arce llega a las lágrimas porque cerraron su denuncia y acusados preparan querella contra él En Sucre y La Paz ya adelantaron juicios civiles de resarcimiento

​