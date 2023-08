Edgar Arce: “Nos hemos acostumbrado a vivir en guerras de baja intensidad; somos incapaces de resolver conflictos”

- Vemos al otro como un enemigo y además el otro no lo comprendemos. Tzvetan Todorov ​dice eso, que la esencia está en la comprensión de la dinámica de que el otro simplemente es diferente a ti. Y esa es la esencia de la democracia, puede aceptar o no ciertas situaciones, pero finalmente respetarlas”.

- Es algo histórico, viene desde nuestro nacimiento como sociedad, es parte de nuestro ADN, desde la colonia, de decir “nosotros y ellos”. Es decir, el otro no me va a dar el espacio necesario entonces directamente voy a los espacios de radicalización. Y si estás del otro lado, entendemos también que el otro vendrá agresivamente a quitarte lo tuyo y que debes atrincherarse en tus posiciones. Finalmente, deriva en estos espacios beligerantes y conflictivos.

Si hay un A y un B, ellos toman la C para salir rápidamente del asunto, con resultados superficiales que solo van a tapar un hueco momentáneo, que solo agrava más la crisis. Por eso es que sentimos que cada crisis que llega es peor, porque hemos irresuelto la anterior. Hay un cansancio y sentimos que nada avanza en este país porque sentimos que seguimos con los mismos conflictos, pero no es el mismo, sino que ha ido mutando hacia un conflicto cada vez más complejo.

- La normalización del conflicto que es lo que vivimos. Hemos aprendido a normalizar la realidad del conflicto, ya ni siquiera se vuelve algo dramático. En algunos casos como el 2019 sí se vuelve dramático, pero nos hemos acostumbrado a vivir en guerras de baja intensidad. En una conflictividad muy limitada porque no resolvemos nada, somos incapaces de resolver y hemos vuelto normal saber que hay bloqueos o que cada cierto tiempo habrá problemas. Es casi cíclico inclusive, marzo y octubre son los meses más conflictivos por naturaleza en este país. Hay casi una agenda de conflictos. Por eso cuando suceden hechos históricos tampoco sabemos manejarlos porque no hemos aprendido a manejarlos. Se ha normalizado ese tire y afloje.

Lo segundo es entender que el proceso de resolución de ese conflicto va a pasar por un resultado en el que ambas partes siempre ganen. El gestor de la mediación o el facilitador, que lo maneja correctamente, podrá hacer que en la estrategia ganen ambos actores. No será la ganancia ideal, pero sí gestar que exista una cierta complacencia entre ambos. Si no, será escenario de una nueva crisis.

Lo tercero es comenzar a generar estrategias creativas, que rompamos aquello de que solamente hay ciertas formas de diálogo que son infructíferos. Se debe hacer un mapeo de actores para entender cómo es la dinámica de relacionamiento de poder entre los actores involucrados y cómo se podrían utilizar dichos mecanismos de poder generar estrategias novedosas. La persona que maneje los conflictos debe ser ampliamente creativa, no puede ser rígida. La rigidez es ridícula en el manejo de una crisis. Hay que tomar lo que hay. Desde la academia debemos enseñar a los gestores que siempre hay espacios que debes utilizar; si no los ves es porque no has entrado a la médula del asunto.