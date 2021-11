Edgar Pary Chambi asume como nuevo ministro de Educación

Escucha esta nota aquí

Edgar Pary Chambi asumió la mañana de este viernes como nuevo ministro de Educación, a una semana de la renuncia de su antecesor, Adrián Quelca. La posesión fue realizada por el presidente Luis Arce en un acto en la Casa Grande del Pueblo (La Paz).

La nueva autoridad fungió como director general de la Escuela de Formación de Maestros. Su designación fue aprobada mediante el Decreto Supremo 4623, firmado por el primer mandatario.

“Es un compromiso que hago frente a ustedes y al hermano presidente. Para que asumamos esta cartera de Estado con mucha responsabilidad, vamos a trabajar desde las líneas diseñadas por nuestro hermano presidente, con las organizaciones sociales, con la confederación de maestros, con los padres, con representantes de los estudiantes, de las escuelas normales y con todos los que somos responsables de llevar adelante esta delicada función de seguir mejorando nuestra educación en Bolivia”, dijo.

Enfatizó que verificará y hará seguimiento permanente en todos los distritos educativos, además de sostener reuniones con los directores de educación para analizar lo que pueda suceder con la próxima gestión educativa y cerrar exitosamente la presente.

La posesión:





A su turno, el presidente Arce dijo que se cumplió un “ciclo en materia educativa”, destacando la recuperación del derecho a la educación, tras la clausura repentina del año escolar en 2020, en medio de la pandemia del Covid-19.

“La calidad educativa no es la que necesitamos, estamos avanzando en recuperar, luego de haber sido clausurado el año escolar, es un avance significativo, pero no estaremos contentos si no mejoramos la calidad educativa”, remarcó el jefe de Estado.

Destacó la “amplia experiencia” de Pary, señalando que “no está bien que los alumnos en los colegios no tengan la calidad (de enseñanza) que nosotros tuvimos en años pasados”. Sostuvo que eso es evidente cuando los jóvenes llegan a la universidad, mostrando falencias en ortografía o simples operaciones matemáticas.

Arce anunció además la restauración del observatorio de calidad educativa, para fiscalizar externamente la gestióndel Ministerio de Educación y exigir una mejora cualitativa. También anunció que se sostendrá en los próximos días con los rectores de las universidades públicas de todo el país, para discutir cómo se puede mejorar la formación profesional en ese ámbito.