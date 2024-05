Eduardo Del Castillo: el financiamiento con la Unión Europea se redujo en un 60%

​El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, conversó con EL DEBER tras un acto en el que sedeclaró al Amboró libre de plantaciones ilegales de coca. La Ley 906 General de la Coca prohíbe la plantación de este vegetal en parques nacionales. ​

La autoridad viajará en agosto a España para concretar un acuerdo de cooperación que se anunció desde abril de 2023, tras el escándalo del ‘narco vuelo’. Del Castillo asegura que al país llegan drogas sintéticas y que negocia con la Unión Europea un nuevo acuerdo de cooperación que debe estar vigente a partir de 2025. Lamentó que esa ayuda se redujera, pero aseguró que el país no pedirá “limosna”.

- ¿Cuándo se firmará el acuerdo de cooperación con España? Hace algunos meses hubo un encuentro, pero no se firmó el nuevo plan de cooperación.

Por algunos imprevistos, ajenos a la voluntad del ministro Marlasca (Fernando Grande-Marlasca, ministro de Interior de España), no pudo trasladarse a nuestro país. Sin embargo, hemos acordado que, a inicios de agosto, este documento será suscrito por ambos países en el Reino de España. Me trasladaré a este país para suscribir este documento que será beneficioso para ambas naciones, sobre todo, en cuanto al crimen organizado, narcotráfico dónde los resultados serán para los pueblos y no para los gobiernos.

- ¿Qué contiene este documento?

El acuerdo abarca el intercambio de información y de formación. Vamos a trabajar sobre la criminalidad, la trata y tráfico de personas y todos aquellos delitos que son de incidencia transnacional. Nos hemos dado cuenta que el tráfico de droga estuvo mutando todo este tiempo. Ya no solo se envían droga desde América a Europa, sino que hemos visto cómo los países europeos envían sustancias a países como el nuestro.

- ¿Dónde llegó esta droga?

A Viru Viru, como el caso de las metanfetaminas. Por eso, trabajar de manera conjunta con un intercambio oportuno permitirá que no haga falta que nos conozcamos las autoridades políticas para resolver alguna criminalidad. Necesitamos que las instituciones pre-constituidas trabajen independientemente de los gobiernos de turno.

- Bolivia pidió a Europol intercambiar información, ¿han recibido respuesta?

Lamentablemente los plazos de algunas instituciones europeas son bastante largos, ya estamos en una fase muy avanzada para suscribir un convenio con Europol y el Estado Plurinacional. Estamos trabajado con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para que Bolivia sea parte del proyecto Colibrí. Nosotros no tenemos nada que esconder, cualquier información que le sirva a un país limítrofe o de otro continente se la vamos a proporcionar de manera inmediata, siempre y cuando respeten nuestra soberanía. Queremos que todos y todas estén trabajando como Bolivia sin ningún tipo de recelo, y si quieren buscar o llevarse a un narcotraficante se lo entregamos con moño y todo.

- ¿Cuándo se presentará el informe de erradicación? ¿Van a renovar el acuerdo con la UE que termina el 2025?

Tenemos un acuerdo de financiamiento con la Unión Europea, lamentablemente en los últimos años se redujo en un 60%. La directora de Divprecon está haciendo las gestiones correspondientes para suscribir un nuevo acuerdo, por tanto, necesitamos que todos los países productores, consumidores, de tránsito y de acopio asuman su corresponsabilidad, no estamos extendiendo la mano lucha contra el narcotráfico.

Una vez concluya la gestión 2024, esperemos que a inicios de enero estemos presentando los resultados de esta gestión.

El Ministerio de Gobierno certificó que el Amboró está libre de plantaciones de coca. Fotografía: Juan Carlos Torrejón

- ¿Qué tipo de organizaciones delictivas operan en el Chapare? ¿Hay presencia de organizaciones internacionales?

Yo creo que en todo el territorio nacional existen personas que adecuan su conducta a algún tipo penal de manera específica. No existe una zona donde no puede ingresar la Policía Boliviana, donde organismos internacionales tengan el control y se prohíba el ingreso de la Policía. Hemos tenido enfrentamiento, secuestro de algunos efectivos y heridos, pero no vamos a permitir que ellos nos ganen está batalla y por eso día a día estamos potenciando a nuestra Policía para que estén un paso adelante de estas organizaciones criminales

- ¿Hay más pasta base o laboratorios de cristalización en el Chapare?

Este último tiempo los datos estadísticos nos ha demostrado que la gran mayoría de laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína y fábricas de pasta base se encuentran en el Chapare.

No existe un selecto grupo para ingresar en determinada zona, así como funcionarios de Beni, Cochabamba o de Potosí pueden ingresar al trópico, la Unidad Umopar Chapare o Chimoré también pueden ingresar a Santa Cruz, no necesitan compartimentar la información.

Eso nos permitió tener excelentes resultados. El trabajo que realizó Evo y Carlos Romero en 2019, incautando cocaína en 15.5 toneladas, nosotros lo realizamos en la gestión 2024 en 75 días.

Uniformados erradican plantas de coca encontradas en el Amboró. Fotografía: Juan Carlos Torrejón

El trabajo que realizó Arturo Murillo y Jeanine Áñez en la gestión 2020, que incautaron 15.6 toneladas, nosotros tenemos la misma cantidad en 75 días.

La inversión que realizan las organizaciones criminales en la instauración, construcción y puesta en funcionamiento es de 200.000 a 250.000 dólares

- ¿Cómo están trabajando para detectar precursores? Hay una ley en el legislativo que no avanza...

Hemos visto una falencia en la normativa donde lamentablemente los precursores y sustancias químicas no fueron incluidas en la lista V de la Ley 93. Lamentablemente, sustancias como la del acetato de etilo que constantemente encontramos en los laboratorios, no fue incluido en esta ley. Se ha incursionado 108 sinónimos de la sustancia química y ocho sustancias adicionales.

La presidencia de la Cámara de Senadores no agendó este proyecto de ley. No entendemos por qué no se trata, ya que no tiene tintes políticos, si el único interés es sacar el narcotráfico del país. De manera indirecta están apoyando al narcotráfico si no aprueban este proyecto de ley.