Eduardo Del Castillo logra apoyo de la mayoría masista y se salva en la interpelación

El ministro de Gobierno acudió a la Asamblea Plurinacional para responder a 19 preguntas y sus interpelantes no ahorraron calificativos al dirigirse al ministro, llegaron a compararlo con Claudio San Román.

Aunque los diputados opositores adelantaron la censura para el ministro de Gobierno, no lograron los votos necesarios y desde la testera de la Asamblea no indicaron cuál fue el resultado final, es decir que no brindaron los datos de cuántos asambleístas acudieron a esta sesión. Las secretarias, tanto de Diputados, como de Senadores, solo indicaron que había el quórum correspondiente.