Educación afirma que existen los protocolos de seguridad en caso que en 2021 se reanuden las clases presenciales

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó que están listos los protocolos de bioseguridad que deberán asumir las unidades educativas ante un eventual retorno a clases presenciales, luego que las actividades educativas -este año- fueron clausuradas debido a la pandemia del Covid-19.



"Ojalá (...) que el coronavirus el próximo año no nos genere problemas para que puedan retornar a clases presenciales, pero si habría algún problema los protocolos de bioseguridad ya están elaborados y se pondrán en acción", dijo a los periodistas.



Explicó que se trabajó esos protocolos de bioseguridad en coordinación con el Ministerio de Salud y entre otras autoridades, como una forma de prevenir cualquier eventualidad que pudiera surgir a comienzos del próximo año.



En octubre, la ministra de Salud, Eidy Roca, aseguró que se espera que antes de tres meses no haya un rebrote del Covid-19 en el país, pero a esto se debe sumar la dejadez de la ciudadanía al momento de mantener las medidas de bioseguridad.



Varias autoridades nacionales, departamentales y municipales aseguran que entre marzo y abril del próximo año se vendrá un rebrote de coronavirus, por lo que exhortan a los bolivianos a mantener las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de esa enfermedad.



"Es deseo de todos tener condiciones normales y retornar a la normalidad", afirmó Cárdenas.



Por otro lado, se refirió a las inscripciones escolares del próximo año para lo cual se elaborará un instructivo que marque esa labor educativa.



Asimismo, adelantó que este mes de noviembre se entregarán las libretas escolares y los títulos de bachiller, aunque no precisó fechas exactas, pero aclaró que será una vez que los estudiantes culminen los cursos pre-universitarios.



El programa pre-universitario para bachilleres 2020 es virtual, y en él se encuentran inscritos más de 110.000 estudiantes de los nueve departamentos.