Educación insiste con el diálogo y pide a maestros tener una base técnica para demostrar sus peticiones

“Están mintiendo a las bases, están mintiendo al pueblo boliviano, están mintiendo a los estudiantes y así no podemos solucionar. Al final a dónde estamos llegando, para el señor (Ludwing) Salazar (dirigente de los maestros), el único objetivo es convulsionar el país y lo están demostrando. Nos sentamos, no aceptan y mienten y así fue. Nosotros vamos a seguir predispuestos a dialogar, pero con la verdad en la mano. No podemos mentir. Queremos ratificar que vamos a seguir dialogando siempre sobre la base de un estudio técnico, sobre la base de una normativa que respalde las peticiones, no podemos forzar por un capricho de algunos dirigentes”, detalló Pary en conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba.