Ejecutivo oficializa el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias

El Órgano Ejecutivo oficializó el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, a través del envío de una carta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Nosotros, como Ejecutivo, hemos retirado esta normativa, ya se ha enviado la carta como corresponde a la Asamblea Legislativa, eso va a ir por el protocolo que tiene que ir, pero ya hemos retirado oficialmente”, indicó.

Ratificó que la decisión fue asumida para evitar convulsión social, tal como lo advirtió el presidente Luis Arce, quien denunció que grupos que buscan impunidad estaban detrás de los sectores sociales que advertían con medidas de presión.

“Porque pensamos en la población, en nuestros comerciantes, transportistas, en la base social que siempre ha tenido el Movimiento Al Socialismo (MAS). Acá lo que se ha generado, se ha instalado es una desinformación infundada que ha generado temor”, manifestó.

“Se ha retirado la ley porque, lo hemos reconocido, hemos informado muy tarde, nosotros como Gobierno somos del pueblo y estas normativas las tenemos desde el 97, nunca desde que hemos estado en el Gobierno hemos tomado medidas normativas que afecten a nuestra población”, ratificó, de acuerdo a ABI.

El pasado 14 de octubre, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informaba que el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar al Gobierno nacional y generar violencia y confrontación entre el pueblo.

“Hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo entonces en conferencia de prensa.