El 2023 cierra sin comicios judiciales

Ya a mitad de año se veía un panorama oscuro para las elecciones judiciales. Así, la crisis judicial siguió navegando en aguas turbias. Además, el proyecto de Ley Transitorio para las Elecciones Judiciales 2023-2024, con el que se intentó llevar adelante el proceso, fue frenado con un recurso presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres. Ahora, con la resolución 0049/2023, tanto él como el resto de los magistrados (23 en total) y tres consejeros se mantendrán en sus cargos hasta que se hagan elecciones. pero no hay fecha prevista.

Esa misma norma fue rechazada por la Cámara de Diputados, donde no hubo consensos. Esa decisión causó un revuelo, puesto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esperaba la ley para convocar a los comicios. Puso plazos que no se cumplieron. El panorama seguía empantanado y se la opción de que las elecciones no se iban a desarrollar en 2023 tomó más cuerpo.