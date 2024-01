El 2024 llega con el deseo de mejores días y con inquietud por el futuro de Bolivia

Desde el ámbito político, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, dijo que espera vivir en un país donde se respeten los derechos constitucionales, con mejor calidad de vida, más y mejor sistema de salud, y mejor calidad de empleo. “Un país donde no se persiga al que piensa distinto, no se secuestre ni se tenga indefinidamente preso a nadie, y donde se acaben los presos políticos”, señaló el líder político local.

Ramiro Venegas, también diputado del MAS, pero del bloque ‘evista’, compartió que las expectativas para el nuevo año son que mejoren la economía, la convivencia entre bolivianos, que no exista persecución política, que haya un diálogo sincero, que existan planes de desarrollo, que se mitiguen el narcotráfico, la delincuencia, el sicariato, “y que mejoren los ministros, que hagan un giro de 180 grados”, indicó el legislador.

Según Silva, si Arce consolida la política de sustitución de importaciones por producción nacional, no solo logrará la estabilidad económica y la generación de empleos -directos e indirectos- sino que además “definirá las estructuras del país con el litio, el Mutún y las plantas industrializadoras, y el camino del desarrollo sostenible”.

El fútbol femenino aún no tiene el reconocimiento esperado Osmar Cabrera, ejecutivo regional del Magisterio Urbano, dijo que su sector desea más inversión de recursos en educación, que se nivelen las horas déficit de los profesores, que el congreso pedagógico se haga realidad para plantear reformas de fondo, de tal modo que permita mejorar la calidad educativa en todo el país.

“Y sobre todo, esperamos un ministro de Educación accesible, que dialogue y gestione recursos, atienda las demandas del sector, no como el ministro actual, que lo único que hace es excluir a los maestros, mantener una postura terca y caprichosa, inflexible; se ha portado como verdugo, y esperamos que en 2024 sea destituido”, apuntó el dirigente del magisterio.

En representación del sector salud, Carlos Iriarte, presidente del Colegio Médico de Bolivia, admitió que este 2023 no fue el mejor porque no hay la cantidad suficiente de ítems, y hay politización de los cargos porque se está contratando médicos sin concurso de méritos ni exámenes de competencias, igual que a las autoridades intermedias y jerárquicas, contrariamente a lo que manda la ley que regula la profesión. “De muy buena fe esperamos que este año podamos ser convocados por el Ministerio de Salud y las autoridades de la seguridad social, para entrar en un diálogo cordial y mejorar el sistema de salud que está deteriorado”, dijo el dirigente.

En la lista de deseos figuran mayor cantidad de ítems, infraestructura, equipamiento e insumos. “Ojalá dejemos de ver colas de pacientes, por la insuficiente cantidad de personal”, indicó, y recalcó que entre los retos están el Sistema Único de Salud (SUS), que no está debidamente manejado, la Ley del cáncer, que no está reglamentada en su totalidad. “Creo que la salud no da votos”, cuestionó.