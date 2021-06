El 25 de junio la CIDH dará dictamen sobre la reelección; el 10 de julio lo hará la GIEI, acerca de los hechos de 2019

Escucha esta nota aquí

Desde su cuenta de Twitter, el 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el proceso de deliberación sobre la Solicitud de Opinión Consultiva, relativa a la figura de la reelección presidencial indefinida, se extendería hasta el 25 de junio.

Sobre la publicación, desde sus redes sociales, el ex presidente Jorge 'Tuto' Quiroga dijo que Bolivia siempre estará agradecida con Carlos Holmes Trujillo, ex canciller de Colombia, por recibir, analizar y enviar, en octubre de 2019 a la Corte-IDH, la Opinión Consultiva sobre reelección como un derecho humano. Asimismo, pidió estar atentos al fallo, y aseguró que Evo Morales está nervioso "porque ser tirano no puede ser un derecho humano".

Quiroga adjuntó a la publicación su postura (amicus curiae) sobre la Opinión Consultiva planteada por el Estado colombiano, enviada en mayo de 2020, en la que detalla la jurisprudencia en torno al tema, además del informe de la misión electoral, y otros argumentos.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, manifestó que el Gobierno de Luis Arce no fue escuchado en el marco de la Opinión Consultiva activada por el presidente de Colombia, Iván Duque, respecto a la reelección presidencial indefinida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y analizada en la Corte-IDH.

"Lo que hace la CIDH es muy importante para la región, avanzó mucho el tema de derechos humanos gracias a su participación, pero hay que aclarar cuándo la Corte actúa con una Sentencia, a cuando actúa con una Opinión Consultiva. Esto es muy importante porque Bolivia no fue escuchada”, dijo.

Lima también observó que las preguntas que hizo Colombia no responderse en una Opinión Consultiva y manifestó que es posible que la Corte reformule las mismas. Aclaró que se trata de una opinión preliminar, porque la Corte tiene que pronunciarse en tres casos. ​

“No es una opinión vinculante, todavía, es una opinión preliminar. Una vez que la Corte se pronuncie en Opinión Consultiva, vamos a pronunciarnos también sobre el alcance de la decisión, es una decisión importante", aclaró el titular de Justicia.

En el portal del Ministerio de Justicia se puso como antecedentes de la habilitación de candidatos presidenciales a una postulación que viabilice su reelección en la región latinoamericana los casos de Costa Rica y Honduras.



"En Bolivia, la reelección no solo se ha aplicado para cargos en la Presidencia y Vicepresidencia. El ex gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue reelecto en ese departamento; participó de tres elecciones y administró Santa Cruz por 15 años. Mientras que Luis Revilla fue alcalde de La Paz por 11 años, también después repostularse al cargo", justificó.

Sacaba y Senkata

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga los hechos violentos entre septiembre y diciembre de 2019, entregará su informe final a la Cancillería el 10 de julio.



Lima señaló que tras la entrega del documento se lo hará público. El GIEI debió entregar su informe el 20 de mayo, pero se prolongó la investigación y la estadía de los representantes del GIEI en el país.

Lectura

Para el analista Daniel Valverde, desde una mirada sistémica, integral y de reconstrucción histórica objetiva no pueden estar ausentes el referéndum del año 2016 ni las repercusiones que tuvo en las instituciones, los actores políticos y la sociedad civil.



"La opinión que emane de la CIDH será un insumo valioso para restablecer una mirada objetiva e integral de lo que pasó en el país y lo que está sucediendo", aseveró.

Sobre el mismo tema, al analista José Orlando Peralta cree, con respecto a la CIDH, que la respuesta que dé será un golpe moral, ya sea para el oficialismo como para la oposición, no sabiendo cuál será el dictamen. No respetar los resultados del referéndum fue una de las causas de los sucesos posteriores, un punto de inflexión en el proceso político boliviano y las disputas posteriores hasta 2019, a las elecciones.

"Había una desconfianza de la gente y malestar social porque no se respetaron las reglas del juego y todo lo que vimos con respecto a la repostulación de Evo y lo que sucedió ya después en octubre y noviembre", expresó Peralta.

En cuanto al informe del GIEI, cree que puede afectar negativamente a la teoría del golpe, o positivamente a lo que plantea el oficialismo con respecto a los hechos que sucedieron, a la violación de derechos humanos, etc.



Peralta cree que hay una relación entre los dictámenes de la CIDH y el GIEI y los temas con los que el Gobierno actualmente insiste, "quiere sentar la evidencia de que hubo golpe de Estado".

Sin embargo, sea cual sea el dictamen, y por lo que indican experiencias anteriores, Peralta reconoció sentir desconfianza. "No olvidemos que en su momento el Gobierno invitó a la OEA para que haga la auditoría, fue el mismo Evo quien dijo a Almagro y a la OEA que vengan, y que sería vinculante, eso está evidenciado.

La desconfianza ahora es que si los informes que hagan la CIDH o el GIEI van en contra de la lógica del supuesto 'golpe de Estado', y el Gobierno insiste en el golpe, no sé en qué medida, y dados los antecedentes, puede desconocerlos, porque el Gobierno nacional no es autocrítico y nunca reconoce sus deficiencias políticas", aseveró.

Para el analista, todo lo que ha venido desarrollando el oficialismo llega a la incoherencia de generar doble discurso y de borrar con el codo lo que escribió con la mano. Puso como ejemplo la renuncia de la ex diputada Susana Rivero. "Dice que no renunció, pero una firma que verifica noticias falsas lo verificó, fue el 10 de noviembre", recordó.

Según él, podría ser que los informes sean desfavorables al discurso del golpe de Estado, "pero como el Gobierno ha insistido mediáticamente con sus actores políticos, puede ser que los desconozca. O en su defecto, si dan argumentos al discurso del Gobierno, puede ser que los explote, y con más fuerza ataque a sus opositores", auguró.

Sean cuales fueren los dictámenes, Peralta concluyó que la reacción del Gobierno no estará en función de la verdad, sino de sus propios intereses.